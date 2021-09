Dirigenti hry. Toto je 13 nejlepších středních záložníků v historii anglické Premier League

Přítomnost špičkového středního záložníka v týmu může znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem. V každé soutěži na světě najdeme několik výjimečných středopolařů, ale co si budeme povídat, v těch nejlepších, mezi něž určitě patří i anglická Premier League, jich je nepoměrně víc než třeba v české lize. O nejprestižnější ostrovní soutěži se hovoří jako o nejkvalitnější národní fotbalové lize na světě, tudíž nikoho nemůže překvapit, že si v ní zahrála (či stále hraje) pěkná řada geniálních fotbalistů. Vybrali jsme třináct těch absolutně nejlepších středních záložníků, kteří se od roku 1992, odkdy je nejvyšší soutěž známá pod názvem Premier League, objevili na hřišti. Najdete je v následujících kapitolách.

13. Fernandinho - Manchester City (2013 - současnost) Brazilský fotbalista Fernandinho má fenomenální přihrávku, je vynikající ve vzdušných soubojích, umí podržet balon, hraje vždy nesmírně koncentrovaně a podává konzistentní výkony. I nyní - v 36 letech - je stále platným hráčem v sestavě Manchesteru City, kde kroutí už devátou sezonu. Manchester City je klubem pro praní špinavé pověsti represivního režimu V Premier League byste v minulé dekádě nenašli mnoho lepších středopolařů než on. Pro Citizens pomohl čtyřikrát vybojovat titul anglického šampiona a jednou FA Cup. I když se jeho dny na Etihad Stadium pomalu krátí a po sezoně se s ostrovy zřejmě rozloučí, zůstane bezpochyby klubovou legendou. Foto: Profimedia.cz

12. David Silva - Manchester City (2010 - 2020) Málokdo by asi oponoval tvrzení, že bez Davida Silvy by byl v uplynulém desetiletí Manchester City méně kvalitním týmem. Španělský fotbalista disponoval obrovským talentem a dlouhodobě patřil mezi nejkreativnější hráče na světě. Jeho báječný cit pro přihrávku byl na hřišti zatraceně znát. Rychlíci, technici a dravci. Toto je 8 nejlepších ofenzivních záložníků v anglické Premier League Přestože byl vynikajícím plejerem, kupodivu se mu málokdy dostávalo takového uznání a věhlasu, jaký požívaly mnohé jiné hvězdy. Možná, že nikdy nebyl nejlepším hráčem Premier League, ale určitě vždycky patřil k těm, kteří dokázali fanoušky svými kousky nejvíc nadchnout. Foto: Profimedia.cz

11. Michael Essien – Chelsea (2005 – 2014) Ghanský fotbalista Michael Essien patřil mezi nejlepší a nejrespektovanější záložníky na světě. Přezdívka Buvol dost výmluvně hovoří o jeho herním stylu. Byl to univerzální fotbalista, který uměl střílet góly, připravovat je spoluhráčům, ale také se účinně zapojoval do defenzívy týmu. 11 nejlepších afrických fotbalistů všech dob. Černým králem je Weah V roce 2005 se stal Essien nejdražším africkým fotbalistou v historii. Tehdy přestoupil z francouzského Lyonu do Chelsea za 24,4 milionů liber a tento rekord překonal až transfer Emmanuela Adebayora z Arsenalu do Manchesteru City o čtyři roky později. Londýnskému velkoklubu pomohl dvakrát k titulu v anglické Premier League. Foto: Profimedia.cz

10. Cesc Fabregas – Arsenal (2003 – 2011), Chelsea (2014 - 2019) Španěl Cesc Fabregas se v létě roku 2014 po třech sezonách v Barceloně vrátil do Premier League, ale nepotěšil fanoušky svého bývalého klubu. Místo do Arsenalu, odkud odcházel po osmi fantastických letech v roce 2011 na Nou Camp za 25 milionů liber jako superhvězda, zamířil do Chelsea. Comeback na ostrovy se mu náramně vydařil a navázal na fenomenální výkony z Emirates Stadium. Stal se klíčovým hráčem týmu, jemuž pomohl k mistrovskému titulu. Budou tu navždy? 11 rekordů z anglické Premier League, které už možná nikdy nikdo nepřekoná Fabregas patřil mezi nesobecké záložníky, kteří dávali všechny své schopnosti do služeb týmu. V Premier League neexistovalo mnoho středopolařů, kteří dokázali prolomit jednou chytrou přihrávkou obranu soupeře, jako to uměl mazaný Katalánec. Foto: Profimedia.cz

9. Yaya Touré – Manchester City (2010 – 2018) Někdejší reprezentant Pobřeží slonoviny Yaya Touré. býval komplexní hráč, který neměl prakticky žádnou slabinu. Byl to právě on, kdo dvakrát dotáhl Manchester City k mistrovskému titulu. Potřetí se z něj radoval v roce 2018, to už ale neměl v týmu tak zásadní roli. Touré uměl hrát defenzivně, ale byl taky zatraceně dobrý v ofenzivní činnosti. Z jeho tvořivých schopností těžil celý tým. Býval geniálním nahrávačem, uměl číst skvěle hru a dovedl vymyslet překvapivé věci. Svou evropskou fotbalovou anabázi odstartoval už v 18 letech v belgickém Beverenu, odkud se pak přes Metalurg Doněck, řecký Olympiakos, Monako a Barcelonu dostal na britské ostrovy. Foto: Profimedia.cz

8. Xabi Alonso – Liverpool (2004 – 2009) Jedna stará „moudrost“ říká, že nevíte, co máte, dokud o to nepřijdete. V Liverpoolu by o tom mohli povídat. Když hrál Xabi Alonso na Anfield Road, neměl zrovna nejlepší vztahy s tehdejším koučem Rafaelem Benitezem, který se ho chtěl zbavit, jelikož hodlal do týmu přivést Garetha Barryho. Učinil tedy nabídku Arsenu Wengerovi, zda by Arsenal neměl o Alonsa zájem. Francouzskému trenérovi se nelíbila suma, kterou by musel za záložníka zaplatit a řekl „ne.“ Liverpoolu krok s Barrym nevyšel, Alonso zůstal a další rok zamířil do Madridu na San Bernabeu, kde zářil ještě víc než na Anfield Road. Jedenáctka „důchodců“ aneb Tým z hráčů, kteří v roce 2014 sekli s reprezentací Španělský záložník uměl hrát fenomenálně i na postu defenzivního štítu, byl hráčem, který měl na hřišti v každém okamžiku naprosto dokonalý přehled o hře a s obrovským citem dokázal tmelit defenzívu a ofenzívu týmu. Býval to rozený dirigent, pod jehož taktovkou mančaft šlapal jako skvěle namazaný stroj. Foto: Profimedia.cz

7. Claude Makelele – Chelsea (2003 – 2008) Bývalý francouzský reprezentant Claude Makelele byl jednou z prvních posil, která se objevila v klubu poté, co jej koupil Roman Abramovič. V roce 2003 přišel z Realu Madrid za necelých 17 milionů liber a během pěti let na Stamford Bridge se stal téměř nepostradatelným. Nejlepší jedenáctka v historii Chelsea. V brance je samozřejmě Petr Čech Jeho nejlepší sezonou byla ta druhá – první pod vedením kouče Josého Mourinha. Portugalský stratég udělal z Makeleleho defenzivní štít před stopery a francouzskému prckovi tato role náramně vyhovovala. V Chelsea odehrál přes dvě stovky zápasů, vyhrál dva anglické tituly i Ligové Poháry a jeden FA Cup. Foto: Profimedia.cz

6. Roy Keane – Manchester United (1993 – 2005) Irský klenot Roy Keane prožil nejlepší léta v Manchesteru United, kde odkroutil dvanáct sezon. Během nich vyhrál sedmkrát ligový titul, čtyřikrát FA Cup a zvedl nad hlavu také pohár pro vítěze Ligy mistrů. Tým snů anglické Premier League. Vládnou v něm hráči Manchesteru United Občas se o něm mluvilo jako o nevyrovnaném hráči, ale svou nezměrnou bojovností i ve chvílích, kdy se týmu nedařilo, dokázal ostatní hráče strhnout k neuvěřitelným výkonům. Uměl se maximálně obětovat pro mužstvo a byl jeho srdcem i duší. Foto: Profimedia.cz

5. Kevin De Bruyne - Manchester City (2015 - současnost) Belgický reprezentant Kevin De Bruyne vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Třicetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. Foto: Profimedia.cz

4. Patrick Vieira – Arsenal (1996 – 2005), Manchester City (2010 - 2011) Bývalý francouzský reprezentant, který se narodil v Senegalu, strávil nejlepší fotbalové roky v Arsenalu, kam přišel za pouhých 3,5 milionu liber. Během devíti sezon pomohl Kanonýrům vyhrát tři mistrovské tituly a čtyři prvenství v FA Cupu. Vieira byl jedním ze strůjců neuvěřitelné šňůry 49 zápasů, které odehrál Arsenal v sezoně 2003/04 bez porážky. Tohle by byl neporazitelný tým! Nejlepší fotbalová jedenáctka 21. století Po příchodu do Londýna měl učitele i parťáka v Emmanuelovi Petitovi, ale postupně se z něho stal nepostradatelný tahoun týmu. Dokonce ani devět červených karet, který vyfasoval během svého působení na Emirates Stadium, nesnižuje jeho výkony a zásluhy. Z Arsenalu idešel v roce 2005 do Juventusu, kde strávil rok a přes angažmá v Interu Milán se na závěr kariéry vrátil do Premier League. Svou poslední sezonu odehrál v Manchesteru City a pomohl klubu k vítězství v FA Cupu. Foto: Profimedia.cz

3. Frank Lampard – Chelsea (2001 – 2014), Manchester City (2014 – 2015) Když se ještě poměrně nedávno mluvilo v Premier League o záložníkovi, který umí zatraceně dobře střílet góly, většinou byla řeč o Franku Lampardovi. Nejlepší střelec v historii Chelsea nasázel v 648 zápasech 211 branek, což je bilance, na kterou by byla pyšná i drtivá většina útočníků. REKORDMANI: 7 nejlepších střelců v historii Chelsea. Vede Lampard Na Stamford Bridge přišel v roce 2001 z West Hamu za 11 milionů liber a klubu tyto peníze svými výkony mnohokrát splatil. Pomohl mužstvu ke třem anglickým titulům, čtyřem vítězstvím v FA Cupu a triumfu v Lize mistrů. Lampard je patrně jedním z mála hráčů, který by mohl být úspěšný v jakékoli fotbalové éře. Foto: Profimedia.cz

2. Steven Gerrard – Liverpool (1998 – 2015) Steven Gerrard byl až do léta roku 2015 jediným hráčem z vítězné sestavy, jež vyhrála v roce 2005 Ligu mistrů, který ještě oblékal dres Liverpoolu. Ve finále tehdy zavelel k obratu ztraceného utkání, když v 54. minutě snížil na 1:3. Fenomenální výkony mu tenkrát vynesly nominaci na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu světa. V anketě nakonec skončil třetí za Ronaldinhem a Frankem Lampardem. V roce 2006 přivedl Liverpool k vítězství v FA Cupu, o rok později musel překousnout porážku v dalším finále Ligy mistrů od AC Milán. V sezoně 2008/09 zaznamenal osobní rekord, když ve 44 zápasech nasázel soupeřům 24 branek. Smutné je, že Liverpool tehdy skončil v domácí soutěži jen krok pod vrcholem. Jak ten čas letí! Je to už 16 let, co Liverpool se dvěma Čechy v kádru vyhrál Ligu mistrů V roce 2009 o něm Francouz Zinedine Zidane prohlásil, že je nejlepším fotbalistou na světě. Začínal na pravém křídle, ale po čase se posunul do středu zálohy, kde bylo jeho stabilní místo. V sezoně 2000/01 odehrál ve všech soutěžích neuvěřitelných 50 zápasů. Od roku 2003 byl kapitánem mužstva. V roce 2012 zvedl ve Wembley nad hlavu pohár pro vítěze Carling Cupu. Jen o několik týdnů později dokázal něco, co z něho udělalo v očích fanoušků nesmrtelného hrdinu – v liverpoolském derby na hřišti Evertonu dokázal nastřílet hattrick, což byla věc, který se naposled udála v roce 1935. Po nevydařené sezoně 2003/04 se mluvilo o jeho přestupu do Chelsea za 20 milionů liber, ale zůstal s novým koučem Rafaelem Benitezem. Gerrard je bezpochyby jedním z největších velikánů v historii klubu. Foto: Profimedia.cz