Dirigenti hry. 8 nejtvořivějších záložníků v aktuální sezoně české Fortuna ligy

Nahlédli jsme do oficiálních statistik české Fortuna ligy po odehrání 25 ligových kol a vybrali osm nejlepších středopolařů podle počtu vytvořených brankových šancí. Více se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

8. Aleš Čermák (Viktoria Plzeň) Počet přihrávek do gólových šancí: 27

Vstřelené góly: 6

Gólové asistence: 1

Celkový počet přihrávek: 622

Úspěšnost přihrávek: 82,1 % Jeho nahrávky jsou chytré a většinou i mimořádně přesné. Šestadvacetiletý Aleš Čermák v lize začínal ve Spartě, hostoval v Hradci Králové a Mladé Boleslavi, a v roce 2017 zamířil do Plzně. Na západě Čech si vybudoval poměrně silnou pozici a na hřišti dokazuje, že v případě jeho angažmá Viktorka neprohloupila. V aktuálním ročníku nastoupil do 19 utkání a vypracoval pro spoluhráče 27 brankových příležitostí. Jen jediná z nich však skončila změnou skóre. Foto: Profimedia.cz

7. Lukáš Provod (Slavia Praha) Počet přihrávek do gólových šancí: 28

Vstřelené góly: 3

Gólové asistence: 8

Celkový počet přihrávek: 779

Úspěšnost přihrávek: 76,5 % Ještě předloni v létě, kdy byl na hostování z Plzně v Českých Budějovicích, byla podle portálu TransferMarkt hodnota Lukáše Provoda asi 600 tisíc eur. Ve Viktorce zřejmě dostatečně dobře nevyhodnotili jeho talent a potenciál a loni v lednu ho pustili do Edenu. Další poklad, na kterém v Edenu mohou pořádně vydělat. Za kolik Slavia koupila Lukáše Provoda? Ve Slavii se z Provoda rychle stala jedna z ligových hvězd, řekl si místo v reprezentaci a zazářil i na evropské pohárové scéně. Momentálně se jeho cena pohybuje kolem hranice 40 milionů korun, ale ještě do konce sezony by mohla povyskočit o pěkný kus nahoru. Foto: Profimedia.cz

6. Pavel Moulis (FK Teplice) Počet přihrávek do gólových šancí: 30

Vstřelené góly: 3

Gólové asistence: 5

Celkový počet přihrávek: 559

Úspěšnost přihrávek: 71,1 % Nenápadný, ale spolehlivý. Tak by mohla znít charakteristika třicetiletého Pavla Moulise. Už třetím rokem patří k oporám Teplic a vypadá to, že na severu Čech se fotbalově našel. Zvlášť v aktuálním ročníku hraje ve velké pohodě a patří mezi nejtvořivější záložníky v lize. Na kontě má rovných třicet nahrávek do gólových šancí, z nichž pět skončilo vstřelenou brankou. Výborný driblér také sám tři góly vstřelil a dvakrát byl vyhlášen hráčem utkání. Foto: Profimedia.cz

5. Jakub Pešek (Slovan Liberec) Počet přihrávek do gólových šancí: 30

Vstřelené góly: 4

Gólové asistence: 5

Celkový počet přihrávek: 314

Úspěšnost přihrávek: 60,4 % V sezoně 2014/15 debutoval Jakub Pešek v lize v dresu Sparty, ale z Letné ho pravidelně posílali hostovat do Českých Budějovic, až v roce 2018 zakotvil v Liberci. Na severu Čech si vybudoval silnou pozici a dostal se dokonce do reprezentace. Sedmadvacetiletý borec si nahlas říká o přestup do ambicióznějšího klubu. Výborný driblér je s 30 nahrávkami do gólových šancí jedním z nejlepších záložníků v nejvyšší soutěži podle počtu přihrávek do gólových šancí. Jeho slabinou však bývá přesnost pasů. Foto: Profimedia.cz

4. Pablo González (Sigma Olomouc) Počet přihrávek do gólových šancí: 31

Vstřelené góly: 6

Gólové asistence: 0

Celkový počet přihrávek: 557

Úspěšnost přihrávek: 74,6 % Stejně jako v případě několika dalších španělských hráčů se pro Pabla Gonzáleze stala vstupní branou do české ligy pražská Dukla, kam přišel ze třetiligové Salamanky. V klubu se objevil v lednu roku 2019, jeho sestupu do nižší soutěže ale nezabránil. Zásluhou kvalitních výkonů si však vysloužil přestup do Olomouce, kde se stal pilířem záložní řady. Z Pyrenejského poloostrova do středu Evropy. 7 španělských fotbalistů, kteří prošli českou ligou Ve Fortuna lize dosud odehrál 60 utkání, ale až v aktuálním ročníku se rozstřílel. Na kontě má už šest gólů. Je však s podivem, že nemá ani jedinou brankovou asistenci, protože je čtvrtým nejlepším středopolařem soutěže podle počtu vytvořených nahrávek do gólových šancí. Profimedia.cz

3. Adriel Ba Loua (Viktoria Plzeň) Počet přihrávek do gólových šancí: 31

Vstřelené góly: 3

Gólové asistence: 5

Celkový počet přihrávek: 332

Úspěšnost přihrávek: 70,5 % V Plzni dobře věděli, co dělají, když loni přetáhli na západ Čech z Karviné záložníka z Pobřeží slonoviny Adriela Ba Loua. Subtilní čtyřiadvacetiletý borec naskočil v aktuálním ročníku Fortuna ligy do 21 zápasů, nastřílel tři góly a na pět dalších přihrál. Ale připravil jich mnohem víc (31), a kdyby jeho spoluhráči vypracované šance proměňovali, mohl mít v kolonce asistencí i dvouciferné číslo. Foto: Profimedia.cz

2. Nicolae Stanciu (Slavia Praha) Počet přihrávek do gólových šancí: 33

Vstřelené góly: 10

Gólové asistence: 4

Celkový počet přihrávek: 838

Úspěšnost přihrávek: 73,6 % Rumun Nicolae Stanciu je motorem Slavie. Kromě toho, že je nejlépe střílejícím záložníkem v české lize, dokáže branky také připravovat měrou vrchovatou pro své spoluhráče. Dosud rozdal 33 nahrávek do gólových šancí, z nichž čtyři byly přetaveny v trefu do sítě. Jeho technika, přehled a kreativita je pro sešívaný tým nepostradatelná. Foto: Profimedia.cz