Dirigenti hry. 7 nejtvořivějších záložníků v aktuální sezoně české Fortuna ligy

6. Wale Musa Alli (Zbrojovka Brno)

Počet přihrávek do gólových šancí: 17

Vstřelené góly: 1

Gólové asistence: 4

Celkový počet přihrávek: 280

Úspěšnost přihrávek: 76,1 %

Útočník Wale Musa Alli z Nigérie zamířil do Evropy ještě když byl teenagerem. V roce 2019 se upsal estonskému klubu Tallna Kalev a o rok později už byl v kádru druholigového rakouského Amstettenu. Loni v létě se opět posunul dál – konkrétně o dvě stovky kilometrů na severovýchod, a zakotvil v Brně. Se Zbrojovkou podepsal smlouvu do roku 2024 a měl se snažit probít do základní sestavy. To se mu podařilo a patří k nejpříjemnějším překvapením nejvyšší soutěže. Už pětkrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání, na kontě má jeden gól, čtyři asistence a 17 vytvořených brankových příležitostí.

Foto: Profimedia.cz