Díra po Machovském. Čtyři brankáři, kteří by v příští sezoně mohli chytat za Spartu

„Jak asi víte, naše rodina se nedávno rozrostla na sedm členů a s manželkou se nám v Praze moc líbí. To samé mohu říct o sparťanské kabině, kde je opravdu skvělá parta. Vím, že se tu buduje opět vynikající tým, se kterým budeme pomýšlet na nejvyšší příčky,“ uvedl pro web Sparty Salák, jenž v tomto ročníku pražský tým dovedl do extraligového semifinále. V tom proti Liberci odchytal první dva zápasy, pak se ale mezi tři tyče vrátil Machovský.

Účastník olympijských her v Soči působil dlouhých čtrnáct let v zahraničí. V průběhu posledního ročníku si ale plácl se Spartou, ve které měl krýt záda Matěji Machovskému. Tomu ale hodně tlačil na paty, v play-off už byl jedničkou a Pražané na něm budou stavět i v příštím ročníku. Čtyřiatřicetiletý Alexander Salák, jenž v barvách Floridy okusil i NHL, se totiž v české metropoli usadil a se Spartou podepsal nový dvouletý kontrakt.

Novou brankářskou dvojkou Sparty by se měl stát Jakub Neužil, jenž v uplynulém ročníku zasáhl do sedmi duelů. Šestadvacetiletý gólman prošel sparťanskou mládeží, poté chytal za prvoligový Prostějov, působil taky v Kadani a letos už poprvé okusil i extraligu. Kromě toho zasáhl do 19 duelů v bráně Sokolova.

Více prostoru by mohl dostat taky Oldřich Cichoň, jenž si v uplynulém ročníku odbyl extraligovou premiéru a v dresu Sparty zasáhl do svého prvního zápasu - odchytal poslední třetinu v duelu se Zlínem, který Sparta doma porazila 10:0. Devatenáctiletý gólman, jenž dříve chytal za pražskou Kobru nebo Letňany, sbíral zkušenosti i v Chance lize a připsal si 14 startů v bráně Sokolova.

Michal Neuvirth

Zápasy v sezoně: 0

Do hry by se mohl dostat taky Michal Neuvirth. Třiatřicetiletý gólman sice svůj poslední soutěžní zápas odchytal v lednu roku 2019, stále však sní o tom, že se ještě dostane do akce. Na návrat se připravoval už v uplynulém ročníku, do toho jej ale nepustily zdravotní problémy, které se s ním už dlouhou dobu táhnou, a tak na konci minulého roku přerušil kariéru.

Jeho konec však nemusí být definitivní. „Michal se nechce vzdát svého snu zachytat si poslední zápas za svůj klub a my ho v tom budeme maximálně podporovat a budeme mu nápomocní," prohlásil na Neuvirthovu adresu sportovní ředitel Petr Ton.

Foto: Pavel Mazac / CNC / Profimedia