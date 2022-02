Děs a bída. 5 hráčů Sparty, kterým pohárové utkání s Partizanem vůbec nesedlo

Je jedno, na kterém postu v obraně nastoupí, místo v sestavě má ale vždy jisté. Utkání proti Partizanu mu však nesedlo. Slovenský reprezentant se sám dostal do jedné velké šance, tu však neproměnil a naopak v závěru utkání se podepsal pod inkasovaný gól. Na čtvrteční utkání nebude spoléhat v nejlepším.

Na podzim patřil k nejlepším hráčům Sparty a dostal se až do základní sestavy reprezentace. Letní posila z Liberce byla produktivní a na kontě měla šest branek a stejný počet asistencí. Jenže přišlo jaro a Jakub Pešek je jako vyměněný. Bez šťávy, bez energie a neviditelný. Proti Partizanu šel ze hry v 67. minutě.

Lukáš Haraslín

Podobný scénář jako v případě Peška. Lukáš Haraslín přišel do Sparty v průběhu podzimu a hned se postavil do základní sestavy. Slovenský reprezentant rozhodl podzimní derby a v každém zápase patřil k nejlepším hráčům na hřišti. Teď má ale ke svým podzimním výkonům daleko a proti Partizanu šel do hry až v průběhu utkání. Nic povedeného ale nevymyslel, ofenzivu vůbec nerozhýbal.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia