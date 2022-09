„Děraví“ muži v rukavicích. 3 brankáři, kteří v aktuální sezoně Fortuna ligy inkasovali nejvíc gólů

2. Jan Laštůvka (Baník Ostrava) – 12 branek v 7 zápasech

Kariéra brankáře Jana Laštůvky je dlouhá a bohatá na úspěchy. Odstartoval ji na přelomu tisíciletí v Karviné, odkud se posunul do Baníku. S ostravským klubem vybojoval v sezoně 2003/04 mistrovský titul a vydal se do zahraničí, konkrétně do Šachtaru Doněck, s nímž se stal dvakrát ligovým šampionem. Během pěti let na východě Ukrajiny byl třikrát na hostování – ve Fulhamu, v Bochumi a ve West Hamu, nikde ale pořádně neprorazil. V roce 2009 se posunul do konkurenčního Dněpru Dněpropetrovsk, kde pobyl sedm sezon a dostal se s mužstvem do finále Evropské ligy.

Před šesti lety si řekl, že je čas vrátit se domů a zamířil do mateřského klubu, tedy do Karviné. V roce 2017 se krátce mihl v pražské Slavii a od sezony 2018/19 je brankářskou jedničkou Baníku. V Ostravě v březnu prodloužil smlouvu do konce sezony 2022/23. V úvodních sedmi zápasech aktuálního ročníku inkasoval tucet branek, tedy průměrně 1,8 gólu na utkání.

