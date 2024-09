„Děraví“ muži v rukavicích. 3 brankáři, kteří mají v Chance lize nejvyšší průměr obdržených gólů na zápas

Část 1 / 4



Gólman Slavie Antonín Kinský zasáhl do šesti ligových zápasů a inkasoval v nich pouze jednu branku, takže s průměrem 0,2 obdržených gólů na utkání je v tomto ohledu nejlepší v lize. Podívejme se teď ale na opačnou stranu žebříčku – na brankáře, kteří mají tento průměr nejvyšší. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

3. Richard Ludha (FK Teplice) – průměr 2,3 inkasovaných branek na zápas Zimní posilou mezi tyče teplické branky a potenciálním příslibem do budoucnosti po odchodu Tomáše Grigara do fotbalové penze měl být na severu Čech slovenský brankář Richard Ludha. Téměř dvoumetrový obr přišel do klubu z Podbrezové, kde se narodil i sportovně vyrůstal. V Teplicích podepsal smlouvu do konce prosince roku 2026. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na 11 milionů korun. „Exotický" mix na Stínadlech. 8 cizinců, kteří momentálně působí v Teplicích V jarní části minulé sezony odchytal 14 střetnutí, inkasoval 22 branek a třikrát udržel čisté konto. Start do nového ročníku se mu ale moc nepovedl. Do statistik si zapsal tři zápasy, obdržel v nich sedm branek a ani jednou se neradoval z vítězství. Foto: Profimedia.cz

2. Milan Knobloch (MFK Karviná) – průměr 2,7 inkasovaných branek na zápas Milan Knobloch oslavil před pár dny 32. narozeniny. V nejvyšší soutěži však působí teprve čtvrtým rokem. Tři první sezony mezi lety 2019 až 2022 chytal v Liberci, ale až v té poslední z nich se natrvalo a neochvějně protlačil na post jedničky mezi tyčemi. Následně si zachytal na Kypru a na Slovensku, letos v zimě se ale vrátil na domácí trávníky, když se upsal do konce sezony Hradci Králové. V dresu východočeského klubu se ale startu v jarní části minulého ročníku nedočkal a na začátku prázdnin zamířil jako volný hráč do Karviné. V aktuálním ročníku odchytal tři zápasy a jednou si zapsal do statistik čisté konto. Také však pustil za svá záda osm balonů – tři v domácím utkání s Libercem a pět na hřišti Plzně. Foto: Profimedia.cz

1. Martin Janáček (Dynamo České Budějovice) – průměr 2,7 inkasovaných branek na zápas Aktuálně třiadvacetiletý Martin Janáček se ještě coby teenager stěhoval v roce 2018 z Českých Budějovic do Sparty, kde působil v juniorce a v B týmu, o dva roky později se však vrátil do Dynama. V sezoně 2022/23 si odbyl prvoligový debut a od té doby odchytal v nejvyšší soutěži 34 utkání. Vstup do aktuálního ročníku si však asi představoval jinak. V základní sestavě nastoupil do zápasů proti Olomouci a Slavii a inkasoval v nich dohromady šest gólů. Naposled se mezi tyčemi objevil po přestávce v domácím střetnutí proti Plzni a dvakrát vytahoval míč ze sítě. Má stejný průměr inkasovaných branek na utkání jako Milan Knobloch, ale protože odchytal méně minut, patří mu v této nelichotivé statistice první místo. Foto: Profimedia.cz