Démoni pod koši. 6 hráčů kteří v NBA nastříleli alespoň čtyřikrát 60 či více bodů v jednom zápase

5. - 6. James Harden - čtyřikrát 60 či více bodů v jednom utkání

Američan James Harden je předposledním hráčem, jemuž se podařilo dostat do vybrané společnosti basketbalistů, kteří v NBA nasázeli alespoň 60 bodů v jednom utkání. Zvládl to v dresu Houstonu. Dvakrát se dostal přesně na metu 60 bodů, dvakrát o bod nad ni. Harden sice nikdy nevyhrál NBA, v roce 2018 se však stal nejužitečnějším hráčem ligy a už desetkrát si zahrál v All-Star Game. V letech 2018 až 2020 byl pokaždé na první příčce mezi všemi hráči podle počtu nastřílených bodů za sezonu a dvakrát se stal nejlepším nahrávačem (2017 a 2023). Šestkrát se dostal do All-Star týmu ročníku.