Deli přestoupil do Brugg za 65 milionů korun. Za kolik ho Slavia může získat zpět?

Simon Deli si v Edenu vybudoval parádní pozici. Měl jistý flek v základní sestavě, patřil k nejlepším hráčům celé ligy a navíc se dostal do reprezentace Pobřeží slonoviny. Slávističtí fanoušci ho milovali.

V létě roku 2019 ale Deli zvedl kotvy a přestoupil do belgických Brugg, se kterými si zahrál i v Lize mistrů. Devětadvacetiletý stoper hrál pravidelně, jenže v zimě o své místo přišel a v letošním roce se ještě na hřiště nedostal. Proto se vrátil hostovat do Edenu.

Než se Deli vrátil do Slavie. 4 stopeři, kteří v Edenu mohli nahradit zraněného Hovorku

Slavii se hodí jako sůl. Sešívaným se totiž znovu zranil David Hovorka, Taras Kačaraba je v Edenu jen krátce, a tak hlavní tíha ležela na Ondřeji Kúdelovi a Davidu Zimovi.

Když Deli z Prahy odcházel, získala za něj Slavia 65 milionů korun. Co se bude dít v létě? Vrátí se zkušený stoper do Belgie, nebo ho pražský klub bude chtít přivést natrvalo? Pokud ano, tak to nebude vůbec levné – Deli totiž podle renomovaného portálu transfermarkt.de stojí 130 milionů korun.

Foto: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia