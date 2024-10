Defenzivní síla Dynama. 4 obránci Pardubic, kteří hráli v NHL

Vnuk Jaroslava Holíka a syn Františka Musila se narodil v zámoří. Hokejově ale vyrůstal v Jihlavě, odkud se v roce 2009 vydal do Kanady. O dva roky později jej ve druhém kole draftu NHL ulovil Edmonton, v jehož barvách nakonec nejlepší ligu světa okusil. V ročníku 2014/15 zasáhl do čtyř zápasů a připsal si dvě nahrávky, více prostoru už ale nedostal. V roce 2017 posílil Třinec a nyní je třetím rokem v Pardubicích.

V roce 2016 jej ve druhém kole draftu NHL získala Tampa Bay, Libor Hájek ale elitní zámořskou soutěž okusil v barvách New Yorku Rangers. Debutoval v ročníku 2018/19, pár startů přidal i v dalších letech, pevnou pozici si ale nezískal. V průběhu minulé sezony tak šestadvacetiletý Libor Hájek zamířil do Pardubic a zahrál si i na domácím zlatém světovém šampionátu. V Dynamu patří k oporám.

Jakub Zbořil

Nejnovější přírůstek v pardubické sestavě. Jakub Zbořil si v NHL zahrál za Boston, ve kterém několik let bojoval o silnější pozici. Před novým ročníkem se snažil prosadit do kádru New Jersey, u Devils ale neuspěl a vrátil se domů. Vypadalo to, že sedmadvacetiletý bek zakotví v Kometě, odkud do zámoří odcházel, nakonec ale změnil kurz a odešel do Pardubic.

Foto: Profimedia.cz