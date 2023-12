Defenzivní přestavba Slavie. Podívejte se, kteří zahraniční stopeři v Edenu (nejspíš) skončí

Třiadvacetiletý ukrajinský fotbalista dorazil do Slavie v průběhu ročníku 2021/22 z Českých Budějovic. Během jara pak odehrál v Edenu jedenáct zápasů, nastupoval i v pohárové Evropě, ve Slavii se jej ale snažili „předělat“ na defenzivního záložníka, což mu tehdy moc nesedlo. Loni na podzim byl v Liberci a od té doby hostuje v rakouském Linci. V létě se jeho hostování prodloužilo, součástí dohody je i opce. Do Slavie se už nejspíš nevrátí.

Taras Kačaraba je ve Slavii od ročníku 2020/21, během něhož dorazil z Liberce. Nejprve na hostování a poté na přestup. Ještě loni v lize zasáhl do 19 zápasů, letos už byl ale na place jen jednou. Osmadvacetiletý ukrajinský stoper nehraje a nyní se spekuluje o jeho odchodu do Spojených arabských emirátů.

Aiham Ousou

V sezoně 2021/22 odehrál za Slavii v lize 25 zápasů. Byl pevnou součástí základní sestavy a jedním z klíčových hráčů sešívané party. Loni už ale tak pevné místo neměl a na konci srpna odešel hostovat do švédského Häckenu, odkud do Edenu přišel. Teď by se měl hlásit v Edenu, nepředpokládá se však, že by ve Slavii zůstal. Sešívaní jej dříve nepustili do francouzského Reims, teď už jeho odchodu bránit nebudou. Ousou by se případným zájemcům mohl ukázat i na Asijském poháru, kam zamíří coby čerstvý reprezentant Sýrie.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia