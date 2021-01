Defenzivní naděje. 3 čeští obránci, kterým juniorský šampionát vyšel na jedničku

Stanislav Svozil

Stejně jako Jiříček se dostal na Karjala Cup. Také Stanislav Svozil má teprve 17 let a už pravidelně nastupuje v extralize, kde hájí barvy Komety, za kterou už loni odehrál 41 zápasů. Svozil, jenž by měl projít letošním draftem NHL, v Kanadě svými výkony zaujal a do statistik si připsal i jednu gólovou nahrávku.

Foto: Profimedia.cz