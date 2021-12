„Dědkové“ v akci. Toto je 6 nejstarších fotbalistů, kteří nastoupili v elitní české fotbalové soutěži

Tomáši Hübschmanovi táhne na 41 let, stále však patří k výrazným personám české Fortuna ligy. Je jedním z nejstarších hráčů aktuálního ligového ročníku, mezi absolutní rekordmany v historii nejvyšší tuzemské soutěže se ale neřadí. Jména šesti fotbalistů, kteří v lize nastoupili v nejvyšším věku, najdete v následujících kapitolách. Do výběru nezařazujeme Vítězslava Rejmona z Lázní Bohdaneč, kterému kouč Petr Pálka udělal v sezoně 1997/98 radost a coby trenéra gólmanů ho poslal na jednu minutu do branky.

6. Martin Vaniak (Slavia Praha) – 40 let, 7 měsíců, 24 dní Brankářský čaroděj Martin Vaniak prožil v sešívaném dresu parádní časy. Zachytal si v Lize mistrů, získal dva tituly a byl jednou z nejvýraznějších opor slávistického kádru. V listopadu 2010 ukončil kariéru a od ledna měl být členem realizačního týmu. Jenže chytal i na jaře a do posledního zápasu proti Bohemains 1905 nastoupil ve 40 letech, sedmi měsících a 24 dnech. Foto: Profimedia.cz

5. Josef Jindřišek (Bohemians Praha 1905) - 40 let, 10 měsíců, 4 dny Záložník Josef Jindřišek je ve 40 letech nejzkušenějším hráčem v české nejvyšší soutěži. A také patří k těm nejvěrnějším. V pražské Bohemce totiž kroutí už dvanáctou sezonu. Dříve hrával také v Jablonci a Olomouci. V součtu už má na kontě 384 ligových zápasů a 24 branek. V aktuálním ročníku odehrál 11 utkání, v posledních sedmi strávil na hřišti celých 90 minut. Foto: Profimedia.cz

4. Michal Špit (FK Jablonec) – 41 let, 1 měsíc, 5 dní Brankář Michal Špit přišel v roce 2004 do Jablonce a od té doby za severočeský tým odchytal 262 prvoligových zápasů. Ten poslední v roce 2016. V bezbrankovém duelu s Příbramí byl na hřišti čtyři minuty, pak se přesunul rovnou do realizačního týmu. Foto: Profimedia.cz

3. Jaroslav Drobný (Dynamo České Budějovice) - 41 let, 7 měsíců, 5 dní Na začátku tisíciletí odešel brankář Jaroslav Drobný z Českých Budějovic do řeckého Panioniosu a od té doby se stal téměř na dvě desetiletí fotbalovým světoběžníkem. Byl hráčem Fulhamu a Ipswiche v Anglii, chytal za Den Haag v Nizozemí a působil v pěti německých klubech. V roce 2019 se vrátil do Dynama a na jihu Čech se zařadil mezi opory týmu, a to už ve věku, kdy už většina jeho vrstevníků a bývalých spoluhráčů spokojeně doma tloustla u televize. Foto: Profimedia.cz

2. Jaromír Blažek (Jihlava) – 42 let, 4 měsíce, 24 dní Více než šest let byl na čele ligového žebříčku nejstarších veteránů účastník Eura 2004 Jaromír Blažek, který po odchodu ze Sparty zamířil do Jihlavy. Za Vysočinu odchytal tři ligové sezony a poslední start si připsal v roce 2015, kdy vychytal výhru 4:0 nad Libercem. To bylo už pár měsíců po jeho 42. narozeninách. Foto: Profimedia.cz