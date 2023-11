„Dědkové“ v akci. 6 nejstarších fotbalistů, kteří nastoupili v elitní české fotbalové soutěži

6. Jaroslav Drobný (Dynamo České Budějovice) – 41 let, 7 měsíců, 5 dní

Na začátku tisíciletí odešel brankář Jaroslav Drobný z Českých Budějovic do řeckého Panioniosu a od té doby se stal téměř na dvě desetiletí fotbalovým světoběžníkem. Byl hráčem Fulhamu a Ipswiche v Anglii, chytal za Den Haag v Nizozemí a působil v pěti německých klubech. V roce 2019 se vrátil do Dynama a na jihu Čech se zařadil mezi opory týmu, a to už ve věku, kdy většina jeho vrstevníků a bývalých spoluhráčů spokojeně doma tloustla u televize.