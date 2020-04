„Dědkové“ v akci. Toto je 5 nejstarších fotbalistů, kteří nastoupili v elitní české soutěži

Cristiano Ronaldo má 35 let a stále je v parádní kondici. Do kolika let se ale takto dokáže udržovat? Zvládne nastupovat i po čtyřicítce? V české nejvyšší soutěži se to pár lidem povedlo.