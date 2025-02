Dědkové s extra muškou. 13 nejstarších střelců v historii anglické Premier League

Část 1 / 14



Že se dá hrát fotbal na špičkové úrovni hodně dlouho, dokazuje stále víc hráčů, kteří válí, ač je jim přes pětatřicet let. A mnozí z nich střílí i góly. Tím nejstarším v aktuálním ročníku Premier League je zatím Ashley Young z Evertonu, který dal v prosinci na domácím hřišti gól Wolverhamptonu a zařadil se v tomto ohledu mezi historické rekordmany ostrovní soutěže. Prohrábli jsme statistiky a vytáhli na světlo boží třináct absolutně nejstarších kanonýrů v historii Premier League, která se pod tímto názvem hraje od roku 1992. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 14 13. Peter Schmeichel (Aston Villa) – 37 let, 11 měsíců, 2 dny Je to skoro neuvěřitelné, ale mezi nejstaršími střelci v historii Premier League figuruje i jeden gólman. Legendární Dán Peter Schmeichel strávil nejlepší léta na ostrovech v Manchesteru United, odkud odešel v roce 1999 do Sportingu Lisabon, kde vydržel dva roky a opět se mu zastesklo po anglickém stylu. Nevrátil se však na Old Trafford, ale upsal se Aston Ville. Čech, Plánička, Jašin a spol. Toto je 16 nejlepších gólmanů fotbalové historie Schmeichel se stal prvním brankářem, který v Premier League dokázal skórovat. Zvládl to v říjnu roku 2001 po rohovém kopu v utkání proti Evertonu. Od té doby se to podařilo ještě pěti dalším gólmanům, žádný však ani zdaleka nebyl ve věku dánského veterána, jemuž bylo v době, kdy se trefil, 37 let a 337 dní. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 14 12. Gary Speed (Bolton Wanderers) – 37 let, 11 měsíců, 17 dnů Bývalý velšský reprezentant a později i trenér národního týmu Gary Speed odehrál podstatnou část kariéry v dresech Leedsu United a Newcastlu United. Šikovný záložník se však zapsal mezi nejstarší střelce Premier League během svého závěrečného angažmá v anglické nejvyšší soutěži – v Boltonu. Svůj poslední gól vstřelil 25. srpna 2007 do sítě Readingu, kdy mu bylo 37 let a 351 dní, a přispěl k výhře Wanderers 3:0. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 14 11. Jamie Vardy (Leicester City) – 38 let, 15 dnů Jamie Vardy je živoucí legendou Leicesteru City a až jednou pověsí kopačky na skobu, budou fanoušci ještě dlouhá desetiletí vyslovovat jeho jméno s posvátnou úctou. Od roku 2012 je věrný klubu, který přivedl v roce 2014 mezi anglickou elitu a o další dvě sezony dokonce k mistrovskému titulu. Král Jamie Vardy a další boháči. 5 nejlépe placených hráčů Leicesteru City v aktuální sezoně I na něm už ale začíná být znát věk. Už není tím smrtelně nebezpečným ofenzivním zabijákem jako v minulých sezonách. Přesto v aktuálním ročníku Premier League dal v 22 utkáních sedm gólů a k nim přidal tři asistence, takže je nejlepším střelcem a nejproduktivnějším hráčem celku. A také je v něm se mzdou 140 tisíc liber týdně nejlépe placeným mužem. Poslední trefa je stará jen pár dnů - 26. ledna se trefil pravačkou v utkání na hřišti Tottenhamu, které hosté i díky němu vyhráli 2:1. Bylo to krátce po jeho 38. narozeninách. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 14 10. Mick Harford (Wimbledon) – 38 let, 1 měsíc, 6 dnů Anglický útočník Mick Harford prošel během více než dvacetileté kariéry řadou klubů - mimo jiné hrál například v Newcastlu, Birminghamu, Derby County, Chelsea či Sunderlandu. Svůj poslední gól v nejvyšší anglické soutěži však zaznamenal na jaře roku 1997, kdy hrál třetím rokem v dresu Wimbledonu. Bylo to v domácím utkání proti West Hamu United a jeho trefa znamenala bod za remízu 1:1. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 14 9. Tugay Kerimoglu (Blackburn Rovers) – 38 let, 3 měsíce, 6 dnů Bývalý turecký reprezentační záložník Tugay Kerimoglu rozdělil kariéru mezi tři kluby. Nejdříve strávil dlouhých 12 let v dresu Galatasaraye Istanbul, pak zamířil na dvě sezony do Glasgow Rangers a od roku 2001 byl oporou Blacburnu Rovers, s nímž válčil i v Premier League. S profesionálním fotbalem sekl v 39 letech a svou poslední branku vstřelil o necelý rok dříve. O jeho kvalitách svědčí například výrok někdejšího kouče Manchesteru United Alexe Fergusona: „Kdyby byl o deset let mladší, byl by ideálním hráčem na Old Trafford,“ prohlásil slavný manažer. Jeho spoluhráč z Blackburnu Mark Hughes však Fergusonovi vzkázal: „Kdyby byl o deset let mladší, tak hraje v dresu Barcelony.“ Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 14 8. Mark Hughes (Blackburn Rovers) – 38 let, 4 měsíce, 26 dnů Jestliže si někdo v tomto výběru zaslouží titul „železný muž“, pak je to velšský útočník Mark Hughes. Profesionální kariéru odstartoval v roce 1980 v Manchesteru United a ukončili ji o 22 let později v dresu Blackburnu. Kde hrál i v 38 letech jednu z významných rolí v týmu. V sezoně 2000/01 pomohl klubu do Premier League a v následujícím ročníku zaznamenal poslední ligový gól kariéry. Stalo se to v březnu roku 2002 na hřišti Leicesteru City. Bylo mu 38 let a 150 dnů. Jeho Rovers však utkání prohráli 1:2.

Pokračování 8 / 14 7. Graham Alexander (Burnley) – 38 let, 6 měsíců Graham Alexander drží jeden zajímavý rekord Premier League – je nejstarším debutantem v historii soutěže. Kromě toho je mezi elitní desítkou nejstarších střelců ligy. V dresu Burnley odehrál v nejvyšší soutěži 33 utkání a nasázel soupeřům sedm branek. Tu poslední dal v roce 2010, kdy mu bylo 38 let a 183 dní na hřišti Hullu. Byla to jeho druhá trefa v utkání, které hosté vyhráli 4:1. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 14 6. Stuart Pearce (West Ham United) – 38 let, 7 měsíců, 1 den Dlouholetý anglický reprezentační obránce Stuart Pearce odehrál závěrečnou sezonu své dlouhé kariéry (2001/02) v Manchesteru City. Citizens tehdy působili ve druhé nejvyšší soutěži a Pearce týmu pomohl zpět do Premier League. Tam už se ale neobjevil. Nebylo jim souzeno. Steven Gerrard a 15 dalších skvělých hráčů, kteří nikdy nevyhráli anglický titul Poslední branku v elitní ostrovní lize vstřelil ještě před odchodem na Manchesteru, v ročníku 000/01, v němž oblékal dres West Hamu United. Bylo to v listopadu roku 2000 v utkání na hřišti Southamptonu a jeho trefa pomohla k výhře Kladivářů 3:2. Bylo mu tehdy 38 let a 216 dní. Kvůli častým „blikancům“ a tvrdým zákrokům na hranici brutality dostal Pearce přezdívku „Psycho“. Jeho bývalý týmový kolega Matt Le Tissier ho ve své biografii označil za „nejděsivějšího protivníka“. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 14 5. Ryan Giggs (Manchester United) – 39 let, 2 měsíce, 25 dnů Velšský veterán Ryan Giggs se stal. ještě než ukončil hráčskou kariéru, legendou Manchetesru United. Na Old Trafford odehrál první utkání v sezoně 1990/91 a v rudém dresu hrál bez přestávky až do konce sezony 2013/14, kdy ještě stačil vést tým nejdříve z pozice asistenta trenéra a v posledních zápasech už jako hlavní kouč po odvolaném Davidu Moyesovi. Neporazitelný mančaft. Historický „Tým snů“ anglické Premier League z hráčů, kteří už ukončili kariéru Vždycky už se na něho bude vzpomínat jako na jednoho z největších hráčů v historii klubu. V dresu Red Devils odehrál 672 ligových zápasů a nastřílel v nich 114 branek. Z té poslední se radovalna začátku roku 2013. Bylo mu 39 let a 87 dní. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 14 4. Ashley Young (Everton) – 39 let, 4 měsíce, 25 dnů Ashley Young přišel v lednu roku 2007 z Watfordu do Aston Villy za osm milionů liber, a ty se birminghamskému klubu náramně vyplatily. Ofenzivní hráč se stal rychle jednou z opor týmu a zůstal jí až do svého přestupu do Manchesteru United v roce 2011. Na Old Trafford odcházel za víc než dvojnásobek ceny, kterou Aston Villa vyplatila Watfordu. Necelých devět let v Manchesteru přetavil v pět trofejí včetně poháru pro vítěze Premier League. V roce 2020 zamířil na půldruhého roku do Interu Milán a od roku 2021 už je zase zpátky na ostrovech. Na dvě sezony se vrátil do Aston Villy a nyní je druhým rokem hráčem Evertonu. Až loni v prosinci si ale v jeho dresu zapsal do statistik premiérový ligový gól. Dal jej v domácím střetnutí s Wolverhamptonem z přímého kopu a nasměroval svůj tým k výhře 4:0. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 14 3. Thiago Silva (Chelsea) – 39 let, 6 měsíců, 16 dnů Mnozí ho už odepisovali a někteří fanoušci si před sezonou 2020/21, kdy přišel na Stamford Bridge zadarmo z Paris Saint-Germain, ťukali na čelo, jenže Thiago Silva ukázal, že fotbalové kvality pořád má. V ročníku 2020/21 pomohl Chelsea k vítězství v Lize mistrů a v klubu válel až téměř do 40 let. Než se po ročníku 2023/24 s ostrovní soutěží rozloučil, dal v něm ještě tři braky. Úplně poslední trefu zaznamenal v dubnu 2024 na hřišti Sheffieldu United a podílel se na remíze 2:2. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 14 2. Dean Windass (Hull City) – 39 let, 7 měsíců, 21 dnů Anglický záložník Dean Windass byl průměrným hráčem, který strávil většinu kariéry ve druhé a třetí nejvyšší soutěži. Na nejvyšší úrovni zvládl šest sezon, přičemž tu poslední odehrál po sedmileté pauze během ročníku 2008/09 v dresu Hullu. Nastoupil sice jen do pěti zápasů, ale zaznamenal gól, který ho katapultoval na druhou příčku mezi nejstaršími střelci ligy. Bylo to v utkání na hřišti Portsmouthu a tato trefa z 87. minuty zajistila hostujícímu celku bod za remízu 2:2. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 14 1. Teddy Sheringham (West Ham United) – 40 let, 8 měsíců, 24 dnů Vůbec nejstarším hráčem, který skóroval v Premier League, je útočník Teddy Sheringham. 26. prosince 2006, kdy v dresu West Hamu nastoupil do zápasu s Portsmouthem, mu už hrubě táhlo na jednačtyřicet. Sheringham byl od roku 1993 po devět let stabilní součástí anglické reprezentace, v níž nasázel soupeřům v 51 zápasech 11 gólů. Nejlepší léta strávil v Tottenhamu Hotspur (1992 až 1997 a 2001 až 2003) a v Manchesteru United (1997 až 2001). Foto: Profimedia.cz