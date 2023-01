Dědkové s extra muškou. 10 nejstarších střelců v historii anglické Premier League

Že se dá hrát fotbal na špičkové úrovni hodně dlouho, dokazuje stále víc hráčů, kteří válí, ač je jim přes pětatřicet let. A mnozí z nich střílí i góly. Tím nejstarším v aktuálním ročníku Premier League je zatím Portugalec Cristiano Ronaldo, který dal v říjnu gól na hřišti Evertonu ve věku 37 let, osmi měsíců a čtyř dní. Prohrábli jsme statistiky a vytáhli na světlo boží desítku absolutně nejstarších kanonýrů v historii Premier League, která se pod tímto názvem hraje od roku 1992. Najdete je v následujících kapitolách.

10. Peter Schmeichel (Dánsko) – 37 let, 337 dnů Je to skoro neuvěřitelné, ale v žebříčku nejstarších střelců Premier League figuruje i jeden gólman. Legendární Dán Peter Schmeichel strávil nejlepší léta na ostrovech v Manchesteru United, odkud odešel v roce 1999 do Sportingu Lisabon, kde vydržel dva roky a opět se mu zastesklo po anglickém stylu. Nevrátil se však na Old Trafford, ale upsal se Aston Ville. Čech, Plánička a 12 dalších nejlepších gólmanů fotbalové historie Schmeichel se stal prvním brankářem, který v Premier League dokázal skórovat. Zvládl to v říjnu roku 2001 po rohovém kopu v utkání proti Evertonu. Od té doby se to podařilo ještě čtyřem dalším gólmanům, žádný však ani zdaleka nebyl ve věku dánského veterána, jemuž bylo v době, kdy se trefil, 37 let a 337 dní. Foto: Profimedia.cz

9. Gary Speed (Wales) – 37 let, 351 dnů Bývalý velšský reprezentant a později i trenér národního týmu Gary Speed odehrál podstatnou část kariéry v dresech Leedsu United a Newcastlu United. Šikovný záložník se však zapsal mezi nejstarší střelce Premier League během svého závěrečného angažmá v anglické nejvyšší soutěži – v Boltonu. Svůj poslední gól vstřelil 25. srpna 2007, kdy mu bylo 37 let a 351 dní. Foto: Profimedia.cz

8. Mick Harford (Anglie) – 38 let, 35 dnů Anglický útočník Mick Harford zaznamenal svůj poslední gól v nejvyšší anglické soutěži na jaře roku 1997. Hrál tehdy třetím rokem v dresu Wimbledonu a když se trefil, bylo mu 38 let a 35 dní.

7. Tugay Kerimoglu (Turecko) – 38 let, 99 dnů Bývalý turecký reprezentační záložník Tugay Kerimoglu rozdělil kariéru mezi tři kluby. Nejdříve strávil dlouhých 12 let v dresu Galatasaraye Istanbul, pak zamířil na dvě sezony do Glasgow Rangers a od roku 2001 byl oporou Blacburnu Rovers, s nímž válčil i v Premier League. S profesionálním fotbalem sekl v 39 letech a svou poslední branku vstřelil o necelý rok dříve. O jeho kvalitách svědčí například výrok někdejšího kouče Manchesteru United Alexe Fergusona: „Kdyby byl o deset let mladší, byl by ideálním hráčem na Old Trafford,“ prohlásil slavný manažer. Jeho spoluhráč z Blackburnu Mark Hughes však Fergusonovi vzkázal: „Kdyby byl o deset let mladší, tak hraje v dresu Barcelony.“ Foto: Profimedia.cz

6. Mark Hughes (Wales) – 38 let, 150 dnů Jestliže si někdo v tomto výběru zaslouží titul „železný muž“, pak to není nikdo jiný než velšský útočník Mark Hughes. Profesionální kariéru odstartoval v roce 1980 v Manchesteru United a ukončili ji o 22 let později v dresu Blackburnu Rovers. Kde hrál i v 38 letech jednu z významných rolí v týmu. V sezoně 2000/01 pomohl klubu do Premier League a v následujícím ročníku zaznamenal poslední ligový gól kariéry. Bylo mu 38 let a 150 dnů.

5. Graham Alexander (Skotsko) – 38 let, 183 dnů Graham Alexander drží jeden zajímavý rekord Premier League – je nejstarším debutantem v historii soutěže. Kromě toho je mezi elitní pěticí nejstarších střelců ligy. V dresu Burnley odehrál v nejvyšší soutěži 33 utkání a nasázel soupeřům sedm branek. Tu poslední dal v roce 2010, kdy mu bylo 38 let a 183 dní. Foto: Profimedia.cz

4. Stuart Pearce (Anglie) – 38 let, 216 dnů Dlouholetý anglický reprezentační obránce Stuart Pearce odehrál závěrečnou sezonu své dlouhé kariéry v Manchesteru City, za který v roce 2000 vstřelil poslední branku. Bylo mu 38 let a 216 dní. Kvůli častým „blikancům“ a tvrdým zákrokům na hranici brutality dostal přezdívku „Psycho“. Jeho bývalý týmový kolega Matt Le Tissier ho ve své biografii označil za „nejděsivějšího protivníka“. Foto: Profimedia.cz

3. Ryan Giggs (Wales) – 39 let, 87 dnů Zatím posledním hráčem, který se vklínil do desítky nejstarších střelců Premier League, je legenda Manchesteru United Ryan Giggs. Velšský reprezentační záložník, jenž strávil celou kariéru na Old Trafford, kde odehrál 672 ligových zápasů a nastřílel v nich 114 branek, se radoval z toho posledního na začátku roku 2013. Bylo mu 39 let a 87 dní. Foto: Profimedia.cz

2. Dean Windass (Anglie) – 39 let, 236 dnů Anglický záložník Dean Windass byl průměrným hráčem, který strávil většinu kariéry ve druhé a třetí nejvyšší soutěži. Na nejvyšší úrovni zvládl šest sezon, přičemž tu poslední odehrál po sedmileté pauze během ročníku 2008/09 v dresu Hullu. Nastoupil sice jen do pěti zápasů, ale zaznamenal gól, který ho katapultoval na druhou příčku mezi nejstaršími střelci ligy. Foto: Profimedia.cz