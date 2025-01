„Dědek“ Jágr a spol. 5 nejstarších hráčů v kádru Kladna. Dohromady mají skoro 200 let

5. Richard Jarůšek (33 let)

Houževnatý útočník Richard Jarůšek se v roce 2016 dostal až do konečného kádru pro mistrovství světa. To byl hráčem Mladé Boleslavi, kde se mu velmi dařilo. I další sezona v Hradce Králové mu vyšla na výbornou a vytvořil si v ní osobní bodové maximum, když 52 zápasech základní části posbíral 45 bodů (19+26). Přes angažmá ve Spartě, v Litvínově a ve Vítkovicích, a krátké anabázi v rakouském Voralbergu, se v roce 2023 upsal Kladnu, kde nyní působí druhou sezonu. Zatímco v té minulé se poněkud hledal a zazářil až v barážových soubojích, v té současné patří mezi nejproduktivnější hráče týmu. Ve 35 zápasech zaznamenal sedm branek a 15 asistencí.