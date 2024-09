Dechberoucí démoni. 5 nejlepších hokejistů v historii NHL, jejichž příjmení začíná na „D“

Pokračování 2 / 6

Vincent Damphousse (Kanada)

Kanadský útočník Vincent Damphousse patří k legendám NHL, v níž odehrál během osmnácti sezon téměř 1400 zápasů v základní části soutěže a dalších 140 v play-off. Ať už hrál v Torontu, Edmontonu, Montrealu či San Jose, všude patřil k oporám mužstva. Vítěz Stanley Cupu z roku 1993 s Montrealem strávil v dresu Habs necelých sedm let a byly to pravděpodobně jeho nejlepší sezony. Ve třech posledních před přestupem do San Jose nosil na dresu kapitánské céčko.

V barvách Sharks pak odehrál posledních pět let kariéry a nesmazatelně se zapsal do srdcí fanoušků klubu. Jako člen týmu se dostal ke dvěma důležitým milníkům svého profesionálního účinkování v NHL. V dresu se žralokem zaznamenal 1000. utkání i tisící bod (14. října 2000 proti Bostonu) v základní části soutěže. Příchod Damphousse do kalifornského klubu znamenal další stupeň v jeho vývoji. Sharks se tehdy změnili z mužstva, jež si dělá naděje na play-off, na jednoho z aspirantů na postup.

Damphousse nikdy nezískal žádné prestižní individuální ocenění, byl to však týmový hráč a tahoun každého mančaftu, v němž hrál. Na konci kariéry – v roce 2004 - měl na kontě přes 1200 kanadských bodů v základní části NHL a přes stovku v play-off.

Foto: Profimedia.cz