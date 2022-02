De Jong, Wilshere, Ivanovič a spol. 11 fotbalistů, kteří jsou momentálně bez smlouvy a mohou zamířit do belgické ligy

Belgická liga sice v rámci Evropy nepatří mezi ty absolutně špičkové, přesto má velmi slušnou kvalitu. Působí v ní řada talentovaných mladíků i spousta zkušených a ostřílených borců. A další – včetně známých jmen - mohou v nejbližších dnech Jupiler Pro League obohatit. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Karlo Letica – 24 let (Chorvatsko) Chorvatský brankář Karlo Letica už v Belgii působil. V létě roku 2018 přestoupil za tři miliony eur z Hajduku Split do Brugg. V klubu však odchytal pouze 16 utkání. Hostoval v italské Serii A, nejdříve ve SPALu a později v Sampdorii, ale nikde se neprosadil. Loni v říjnu odešel jako volný hráč do rumunské Kluže, kde mu však na konci roku skončila krátkodobá smlouva a nyní je bez práce. Proslýchá se, že by se někdejší velký gólmanský talent mohl vrátit do Belgie. Foto: Profimedia.cz

Branislav Ivanovič – 37 let (Srbsko) Srbského obránce Branislava Ivanoviče získala v lednu roku 2008 z ruského Lokomotivu Moskva za necelých deset milionů liber londýnská Chelsea. Jak se brzy ukázalo, byl to nadmíru vydařený kauf. Ivanovič se stal rychle jedním z pilířů mužstva a byl jím dlouhých devět let - až do zimního přestupního období v roce 2017, kdy zamířil zpět do Ruska, tentokrát do Petrohradu. Blues i díky jeho přispění vybojovali dvakrát anglický titul, třikrát FA Cup a v roce 2012 triumfovali v Lize mistrů. Do nejvyšší ostrovní soutěže se Ivanovič ještě jednou vrátil – v září roku 2020 se upsal West Bromu, po sezoně mu ale skončila smlouva a on je od té doby bez angažmá. Oficiálně ještě do sportovního důchodu neodešel, snad proto v belgickém tisku proběhla informace, že by se mohl vydat za Vincentem Kompanym, který trénuje Anderlecht, a upsat se bruselskému klubu do konce aktuálního ročníku. Foto: Profimedia.cz

Mateo Musacchio – 31 let (Argentina) Bývalý argentinský reprezentant Mateo Musacchio strávil nejdelší část kariéry ve španělském Villarrealu, kde odehrál téměř 250 utkání. Před pěti lety se ale stěhoval do Itálie, když za něho zaplatil AC Milán 18 milionů eur. V dresu Rossoneri odehrál za tři a půl sezony 75 zápasů, ale trápila ho poměrně častá zranění. Loni v zimě odešel zadarmo do Lazia Řím, ale od léta je až dodnes volným hráčem bez zaměstnavatele. To by se prý mohlo brzy změnit. O jednatřicetiletého borce se zajímají Glasgow Rangers, turecký Kayserispor a také kluby z Belgie. Foto: Profimedia.cz

Marcelo Saracchi – 23 let (Uruguay) Tohle je velmi zvláštní příběh. V létě roku 2018 zaplatil klub RB Lipsko 12 milionů eur argentinskému River Plate za levého obránce Marcela Saracchiho, který se měl stát jednou z opor německého mužstva. V Lipsku ale moc příležitostí nedostával a v lednu 2020 odešel na hostování do Galatasaraye Istanbul, kde však utrpěl vážné zranění, která zásadně poznamenalo jeho kariéru, a od začátku ledna je bez práce. Vzhledem k tomu, že je mu teprve 23 let a je stále perspektivním hráčem, by mohl kariéru restartovat třeba v Belgii, jak o tom spekuluje tamní tisk. Foto: Profimedia.cz

Nigel de Jong – 37 let (Holandsko) Vítěz anglické Premier League či holandský šampion – to jsou úspěchy, které si může dát tisknout na vizitky nizozemský defenzivní záložník Nigel de Jong. Během dlouhé kariéry prošel pěknou řádnou věhlasných klubů – hrál v Ajaxu Amsterdam, Hamburku, Manchesteru City, v AC Milán, Los Angeles Galaxy či v istanbulském Galatasaray. Od roku 2019 až do loňska si vydělával petrodolary v katarském celku Al-Shahania, I když je už přes půl roku bez práce, netají se tím, že by ještě nechtěl s fotbalem končit. Belgická Jupiler Pro League by pro něho mohla být ideální konečnou stanicí profesionální kariéry. Foto: Profimedia.cz

Jack Wilshere – 30 let (Anglie) V roce 2013 měl Jack Wilshere hodnotu 30 milionů liber, ale ty časy jsou už dávno pryč. Dnes vyčísluje portál TransferMarkt jeho cenu na dva miliony eur, je to ale zřejmě nadhodnocená částka. Nedávno bývalý anglický supertalent odmítli ve francouzském Lille, ale podle belgického tisku není vyloučeno, že skončí v tamní Jupiler Pro League. Wilshereho kariéru zásadním způsobem poznamenala série zranění, takže nikdy nedokázal naplnit velké předpoklady, které do něho fanoušci a experti vkládali. Momentálně se udržuje v kondici v Arsenalu, ale kouč Mikel Arteta vyloučil, že by mohl za tým nastoupit. Foto: Profimedia.cz

Clément Grenier – 31 let (Francie) Pětinásobný francouzský reprezentant Clément Grenier byl až do loňského léta hráčem Rennes, kde mu po třech letech vypršel kontrakt a nový už nikde nepodepsal. Momentálně trénuje jako volný hráč s béčkem Lyonu, kde mezi lety 2009 a 2018 strávil nejdelší a nejpovedenější část kariéry. Univerzální záložník není v 31 letech ještě stále na odpis a podle belgických médií by jeho fotbalová cesta mohla pokračovat v tamní nejvyšší soutěži. Foto: Profimedia.cz

Isaac Mbenza – 25 let (Belgie) Když se před pouhými třemi a půl lety přestěhoval belgický útočník Isaac Mbenza za více než 12 milionů eur z francouzského Montpellieru do anglického Huddersfieldu, zdálo se, že má před sebou zářivou kariéru. Jenže klubu nepomohl uhájit příslušnost v Premier League a loni v létě byl zadarmo uvolněn do Kataru. Ani tam ale moc dlouho nevydržel a před pár dny se stal volným hráčem. O restart pošramocené kariéry by se mohl pokusit na domácích trávnících. Foto: Profimedia.cz

Luciano Narsingh – 31 let (Holandsko) V první polovině minulé dekády působil Luciano Narsingh jako smršť na křídle PSV Eindhoven. Vysloužil si přestup do anglické Premier League, kde působil dva roky ve Swansea, ale po pádu týmu do nižší soutěže se vrátil do Holandska a upsal se Feyenoordu. Jenže někdejší talent a šestnáctinásobný nizozemský reprezentant nikdy neudělal zásadní pokrok, jaký se od něho očekával, aby šel ve stopách Arjena Robbena. Od loňského léta je bez práce. Novou by prý mohl najít v Belgii. Foto: Profimedia.cz

Robert Berič – 30 let (Slovinsko) Slovinský reprezentační útočník Robert Berič nedávno ukončil angažmá v americké MLS, kde hrál v dresu Chicaga, a nyní hledá nové uplatnění. Ve 30 letech jde pořád o celkem perspektivního fotbalistu se spoustou zkušeností. Hrával v Rakousku, ve Francii a krátce se mihl na hostování v Anderlechtu. Proslýchá se, že flirtuje s čínskými a tureckými kluby, není však vyloučeno, že se může stěhovat do Belgie. Foto: Profimedia.cz