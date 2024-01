De Gea a spol. 5 kvalitních fotbalistů, kteří jsou bez smlouvy. Najdou si v lednu nového zaměstnavatele?

Řada fotbalistů – včetně známých jmen – jsou momentálně volnými hráči bez smlouvy. Během lednového přestupního období by to mohly být zajímavé cíle pro nejeden klub. V následujících kapitolách najdete pět kvalitních borců, kterých se to týká.

Pokračování 2 / 6 Miles Robinson – 26 let (USA) Protože americká Major League Soccer se hraje systémem jaro-podzim, řadě hráčů končí smlouvy na konci kalendářního roku. Jedním z kvalitních fotbalistů, kteří jsou od Nového roku volnými hráči, je americký stoper Miles Robinson. Sedmadvacetinásobný reprezentant USA byl od roku 2017 hráčem Atlanty United a s týmem vyválčil tři cenné trofeje. Nyní možná zvažuje, zda v 26 letech není ideální čas zkusit jiné povětří. To se vyplatilo. 12 nejlepších fotbalistů v historii, kteří přešli do nového klubu úplně zadarmo Není vyloučeno, že prodlouží kontrakt v Atlantě, zájem o jeho služby má však také konkurenční FC Cincinnati. I na starém kontinentě jsou však skauti, kteří vědí o jeho kvalitách. Celkem reálně totiž vypadá jeho přesun do holandského PSV Eindhoven. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 6 Kai Wagner – 26 let (Německo) S prvním dnem roku 2024 se stal volným hráčem bez smlouvy německý levý obránce Kai Wagner. Uplynulých pět sezon strávil v americké Major League Soccer, kde hájil barvy Philadelphie Union a patřil k nejlepším zadákům v lize. V letech 2021 a 2022 byl zařazen do All-Star týmu MLS, což jasně hovoří o jeho kvalitách. Lionel Messi a další pracháči. 10 nejlépe placených fotbalistů zámořské MLS v roce 2023 Šestadvacetiletý borec patrně nezůstane dlouho bez nového kontraktu. Je celkem pravděpodobné, že bude nadále působit v zámoří, otázkou je, v kterém klubu. Zájem o jeho podpis je ale i v Evropě. V sestavě by ho chtěla mít Marseille či Rudá Hvězda Bělehrad. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 6 Xeka – 29 let (Portugalsko) Bývalý portugalský mládežnický reprezentant a vítěz francouzské Ligue 1 ze sezony 2020/21 s Lille je bez práce od začátku srpna, kdy se s ním po ročním působení rozloučil klub z Rennes. Minulou sezonu mu zkomplikovalo vážné zranění kotníku, které ho vyřadilo na půl roku ze hry. Po uzdravení se zatím s žádným novým zaměstnavatelem na nové smlouvě nedohodl. V 29 letech je Xeka v ideálním fotbalovém věku, má spoustu zkušeností z prestižní evropské ligy, takže by po něm mohl alespoň na zkoušku sáhnout některý klub během lednového přestupního termínu, zvlášť, když je úplně zadarmo. Přitom portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou cenu na pět milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 6 Jesse Lingard – 31 let (Anglie) Smutný příběh Jesseho Lingarda zatím nemá šťastný konec. Někdejší velký příslib Manchesteru United i anglického fotbalu pobyl na Old Trafford hodně dlouhý čas, až v létě roku 2022 zamířil jako volný hráč zadarmo do Nottinghamu Forest. V klubu pobyl jednu sezonu a v létě mu vypršel jednoletý kontrakt. Nový od té doby nikde nepodepsal, byť kolovaly informace o zájmu ze Saúdské Arábie, Spojených států či Ruska. Spekulace utichly poté, co byl v září shledán vinným z řízení pod vlivem alkoholu. A tak nyní sedí doma na gauči a čeká, zda se přece jen nenajde nějaké laso, do kterého by se mohl chytit. V 31 letech se mu zřejmě ještě s vrcholovým fotbalem končit nechce. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 6 David De Gea – 33 let (Španělsko) Na začátku července se po dlouhých dvanácti letech, kdy zastával post brankářské jedničky Manchesteru United, rozloučil s Old Trafford španělský gólman David De Gea, a i když se v médiích objevila řada spekulací, kam by mohl zamířit za další sportovní výzvou, on zatím nepodepsal novou smlouvu v žádném klubu. Na poslední chvíli. 5 příběhů z minulých let, jež se odehrály poslední den přestupního termínu Během minulých měsíců se psalo o jeho možném návratu do kabiny Red Devils, ale také o zájmu Newcastlu United, Bayernu, Atlétika Madrid či saúdskoarabského klubu Al Nassr. Nic z toho se nestalo, je však možné, že nového zaměstnavatele si třiatřicetiletý borec najde během příštích dnů či týdnů. Foto: Profimedia.cz