David Pastrňák a spol. 4 hráči Bostonu Bruins, kteří si v příští sezoně vydělají nejvíc peněz

3. Taylor Hall – 7 milionů dolarů

Na podzim v roce 2019 se hodně spekulovalo o trejdu Taylora Halla z New Jersey a nakonec k tomuto obchodu došlo, když se jednička draftu NHL z roku 2010 přesunula do Arizony. Po sezoně však novou smlouvu s Kojoty nepodepsal a přesunul se do Buffala. Rychlý a produktivní útočník však dlouho nevydržel ani v dresu Sabres a po pár měsících byl vyrejdován do Bostonu, kde loni v létě prodloužil kontrakt o čtyři sezony s průměrným ročním plněním ve výši šesti milionů dolarů. V nadcházejícím ročníku mu však přistane na účtu rovných sedm milionů dolarů, což z něho dělá třetího nejlépe placeného hráče Bruins.

Foto: Profimedia.cz