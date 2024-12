David Pastrňák a spol. 12 nejlepších hokejistů v NHL narozených v roce 1996

Čeští hokejisté narození v roce 1994 v NHL moc neomračují a ani s těmi, kteří se narodili o rok později, to není o nic slavnější. Báječně to ale vypadá s ročníkem 1996. V následujících kapitolách najdete tucet hokejistů narozených v tomto roce, kteří se v NHL dosud prezentovali v nejlepším světle. Je potěšitelné, že mezi nimi figuruje i jeden tuzemský borec. Při sestavování tohoto žebříčku jsme brali v potaz počet odehraných zápasů, nasbíraných kanadských bodů, bilanci v +/- bodování i průměrný čas strávený na ledě.

Aktuálně osmadvacetiletý borec je typem fyzicky nadupaného hokejisty, který se nebojí osobních soubojů, přitom je technicky i bruslařsky na vysoké úrovni. Má skvělou střelu i nahrávku a k tomu kreativní myšlení. Rok co rok podává naprosto konzistentní výkony. Stříbrný medailista z mistrovství světa v roce 2018 podepsal loni v létě s New Jersey osmiletý kontrakt s průměrným ročním platem téměř devět milionů dolarů. V NHL odehrál během devíti sezon 576 utkání a zaznamenal 407 bodů (203+204).

V zámoří si však musel cestu do týmu Stars v NHL tvrdě vybojovat ve farmářském celku. Nyní kroutí v Dallasu už sedmou sezonu a je jednou z největších opor mužstva. Je to nesmírně kreativní hokejista se smrtícími ofenzivními instinkty. Velmi dobrý bruslař díky své rychlosti vypracuje řadu šancí. Má šikovné ruce a skvělou střelu. V texaském klubu dobře věděli, proč mu předloni nabídli k podpisu lukrativní osmiletou smlouvu.

Švýcarsko už dávno není hokejovým trpaslíkem a patří mezi světovou hokejovou elitu. Je to výsledek skvělé práce s mládeží. Jedním z produktů tohoto programu je i útočník Kevin Fiala. Osmadvacetiletý hráč s českými kořeny je jedním z největších hokejových talentů ze země helvétského kříže z posledních let.

Sezonu 2013/14, která byla jeho premiérovou v zámoří, strávil v juniorské soutěži QMJHL, v níž v dresu Halifaxu Mooseheads doslova zářil – v 63 zápasech nasbíral rovných 104 bodů za 49 branek a 55 asistencí. Fantastická byla i jeho bilance v +/- bodování, v němž měl na kontě 65 plusových bodů. Po právu tak získal prestižní Mike Bossy Trophy. Od vstupu do NHL v ročníku 2015/16 už stačil Ehlers odehrát 631 střetnutí, ve kterých zaznamenal do statistik 484 bodů (211+273) a stal se jedním z pilířů mužstva.

Dylan Larkin kroutí v NHL desátou sezonu a etabloval se v osobnost prestižní zámořské ligy. Že je obrovským talentem předváděl už v americkém národním týmu do 18 let, s nímž získal na světovém šampionátu v roce 2014 zlatou medaili. O rok později se stal nejlepším střelcem na mistrovství světa juniorů a o další rok později už hrál v All-Star Game NHL.

Urostlý útočník zažil hodně povedenou premiérovou sezonu v NHL, v níž hájil barvy Buffala. V 81 zápasech si připsal do statistik 56 bodů za 24 branek a 32 asistencí a patřil k nejlepším nováčkům sezony, což potvrdili také experti, kteří ho zařadili do All-Rookie Teamu. Ve svém druhém ročníku byl ještě produktivnější a 61 utkáních zaznamenal 57 bodů (24+33) a v dalším už jich měl na kontě 82 (28+54). Nekompletní sezonu 2019/20 zakončil se ziskem 78 bodů (36+42).

V téměř jakémkoli jiném roce by byl jistojistě jedničkou draftu NHL. Měl však smůlu, že v roce 2015 byl ve stejném osudí s ještě větším talentem (Connorem McDavidem), než byl on sám. A to je co říct, protože o tomto borci mluvili odborníci už v době, kdy byl teenager, v superlativech.

Connor je dynamické levé křídlo, kterému nechybí rychlost ani kreativita. Kromě výborných bruslařských schopností má skvělé periferní vidění, takže v každém okamžiku přesně ví, co se na ledě děje. Umí s pukem dělat věci, které by jiní ani nezkusili a nechybí mu sebevědomí. Zvládne tvrdě a přesně vystřelit z jakékoli vzdálenosti i pozice, ale dokáže také významně vypomáhat v defenzívě. V roce 2022 získal individuální ocenění Lady Byng Trophy pro nejslušnějšího hráče v soutěži.

Do NHL poprvé nahlédl v ročníku 2016/17. Odehrál 20 zápasů a do statistik si zapsal pět bodů (2+3). Od té doby ušel už pořádný kus hokejové cesty. Nyní je uprostřed deváté sezony v NHL a na kontě má 566 odehraných utkání a 528 bodů (262+266).

Sezona 2022/23 byla jeho životní. Nastřílel v ní 51 branek a posbíral 95 bodů. Po třech letech, ve kterých ho sužovaly nejrůznější zdravotní lapálie, byl naprosto fit a to se příznivě projevilo na jeho herní pohodě. Když po něm v roce 2014 sáhl floridský klub až ve třetím kole draftu, zřejmě nikdo nečekal, že se stane jedním z nejlepších hráčů z ročníku 1996 v NHL. Nyní už má v elitní lize na kontě přes šest stovek zápasů a téměř stejný počet bodů. Dvakrát významně přispěl k zisku Stanley Cupu. Ve floridském klubu má podepsaný kontrakt do roku 2030 a průměrně pobírá devět a půl milionu dolarů za sezonu.

Pokračování 12 / 13

2. Mikko Rantanen (Finsko) - Colorado Avalanche

Finský útočník Mikko Rantanen strávil svou poslední sezonu v Evropě v dresu TPS Turku (2014/15) a navzdory útlému hokejovému věku (bylo mu tehdy 18 let) měl funkci asistenta kapitána. To dost vypovídá o jeho talentu. Byla to tenkrát už jeho třetí sezona mezi dospělými – poprvé naskočil do seniorské soutěže, když mu bylo šestnáct let.

Rantanen se představil dvakrát na mistrovství světa juniorů. V roce 2015 dal v pěti zápasech čtyři góly a patřil k nejvýraznějším postavám finského týmu, kterému pomohl ke stříbrným medailím. O rok později už vedl mladý výběr Suomi jako kapitán a přispěl k titulu světových šampionů pěti body v sedmi duelech.

Téměř dvoumetrový a skoro metrák vážící obr je typem hráče, který se valí k brance jako tank a je jen těžko k zastavení. Dokáže tvrdě pracovat v soubojích u hrazení a je nesmírně platný v důležitých momentech zápasů, což předváděl už v nižší soutěži AHL, v níž v sezoně 2015/16 doslova zářil a stal se nejlepším nováčkem ligy.

Je to hokejista silný na puku, který má kreativní schopnosti, z nichž těží jeho spoluhráči. Jde spíše o tvůrce hry než o střelce gólů, a často preferuje přihrávku před střelou na branku. Není to sice nijak excelentní bruslař, ale nedostatky vynahrazuje agilitou, a to i v obranné činnosti, kde je díky svým fyzickým dispozicím hodně platný. I díky jeho schopnostem Colorado vyhrálo v roce 2022 Stanley Cup.

Foto: Profimedia.cz