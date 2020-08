David Lafata a spol. Toto je 6 hráčů, kteří odehráli více než 400 ligových zápasů

6. Miroslav Holeňák (404 zápasů)

Narodil se ve Zlíně, převážnou část kariéry ale spojil s jinými ligovými kluby. Někdejší obránce Miroslav Holeňák strávil několik let v Drnovicích, z nichž v roce 2000 přestoupil do Liberce. Se Slovanem vybojoval mistrovský titul a před sezonou 2004/05 přišel do Slavie. V Edenu nevydržel moc dlouho a přes rakouský Mattersburg se vrátil znovu do Liberce, kde před osmi lety uzavřel kariéru. Během ní odehrál 404 ligových zápasů.

Foto: Profimedia.cz