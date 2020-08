Daří se týmu v základní části NHL přesilovky? Pak nevyhraje Stanley Cup

Edmonton byl týmem, jemuž šly v základní části sezony 2019/20 přesilovky skvěle. Podle dlouhodobých statistik se však v play-off takovým celkům na Stanley Cup dosáhnout nedaří. (Foto: Profimedia.cz)

Nejúspěšnějším týmem v základní části sezony 2019/20 byl Edmonton, který dostal úspěšnost využití hry v přečíslení jako jediný nad 29 procent. Žádný jiný celek v posledním čtvrtstoletí tak vražedné přesilovky v NHL nepředváděl. Ani to však mužstvu, které bylo pasováno na jednoho aspirantů na zisk Stanley Cupu, na postup z kvalifikačního předkola play-off nestačilo.

Všeobecně se předpokládá, že mančaft, kterému jdou výborně přesilovky, má velkou šanci prokousat se v play-off až do finále. Vždyť ve vyřazovacích bojích je hra v početní převaze jedním z důležitých faktorů, který rozhoduje o vítězství. Jenže základní část a boje o Stanley Cup jsou dvě rozdílné soutěže a statistiky ukazují, že dobré výsledky v dlouhodobé části sezony ještě nemusejí znamenat úspěch v play-off.

Nedávno jsem vedl diskusi, v níž můj oponent tvrdil, že největší šanci na Stanley Cup budou mít týmy, které nejlépe zvládají přesilovky. Nedalo mi to, a prosvištěl jsem statistiky z posledních pětadvaceti let, aby mi prozradily, zda na tomto názoru něco je. A jak ukazuje tabulka (kliknutím ji můžete zvětšit), všechno je jinak…

Posledním celkem, který nejlépe zvládal přesilovky v základní části NHL a posléze vybojoval Stanley Cup, se stal New York Rangers v sezoně 1993/94. Od té doby se to nikomu nepodařilo. A co víc, Od roku 2008 pili osmkrát z nejcennějšího hokejového poháru hráči týmů, které v základní části v přesilových hrách nijak nevynikaly. Vzácnou výjimkou byl před třemi lety Pittsburgh, který byl v tomto ohledu třetí nejlepší.

Naprostým popřením logických předpokladů se stala sezona 2002/03. Ze Stanley Cupu se radovali hráči New Jersey Devils, kteří byli v přesilovkách během základní části soutěže doslova tragičtí. S využitím 11,8 % skončili až na posledním místě mezi všemi třiceti celky v NHL. Podobně na tom byli před šesti lety vítězové z Los Angeles, kteří s využitím 15,1 % figurovali na 27. příčce.

Kuriozní byl také ročník 2006/07. Tehdy v základní části drtili v přesilovkách své protivníky hokejisté Montrealu, jenže ani vynikající hra v přečíslení jim nepomohla do play-off. Podobně dopadli v ročníku 2016/17 hráči Buffala Sabres.

Třikrát se nejlepší přesilovkové celky z regulérní části sezony dostaly až do finále play-off, tam však pohořely. Naposled se to stalo Vancouveru v roce 2011. Canucks ztroskotali na Bostonu, jenž byl v procentuálním využití přečíslení po základní části až na 20. místě.

Co z toho vyplývá? Možná nic, ale podle řeči dlouhodobých statistik bychom měli letošního vítěze Stanley Cupu opět hledat spíše mezi týmy, které v základní části soutěže v přesilových hrách nijak neexcelovaly. Takže sázet na Boston (2.), Vancouver (4.) či Tampu Bay (5.) by mohlo být poněkud riskantní, vyjít by to ale mohlo třeba New Yorku Islanders (24.) nebo Coloradu (19.)...