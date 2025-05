Dan Vladař a spol. 7 hokejistů Calgary, z nichž se brzy stanou neomezení volní hráči. Co s nimi bude?

Hokejistům Calgary letos jen o pověstný chloupek unikl postup do bojů o Stanley Cup. Pro některé hráče Flames to zřejmě znamená konec jejich kariéry v západokanadském klubu, protože jim za pár týdnů vyprší smlouva a stanou se neomezenými volnými hráči.



Část 1 / 8



Přestože Calgary mělo po odehrání 82 zápasů základní části sezony 2024/25 stejný počet bodů (96) jako St. Louis Blues, do vyřazovacích bojů o Stanley Cup se hráči Flames už třetí rok v řadě nedoslali. Pro sedm hokejistů týmu to byl možná poslední krok na odchodu z klubu, protože na začátku července se z nich stanou neomezení volní agenti, kteří mohou odejít jinam. Tyto hráče najdete v následujících kapitolách. Do výběru jsme zařadili pouze borce, kteří v aktuální sezoně odehráli alespoň jedno utkání v NHL.

Pokračování 2 / 8 Justin Kirkland (Kanada) – 28 let Bilance v základní části sezony 2024/25: 21 zápasů – 8 bodů (2+6)

Plat v sezoně 2024/25: 775 tisíc dolarů Kanadský útočník Justin Kirkland byl v roce 2014 draftován ve třetím kole Nashvillem, v dresu Predators se ale nikdy neobjevil. Poprvé nakoukl do NHL v sezoně 2022/23 jako hráč Anaheimu, v dalším ročníku se mihl v Arizoně a před právě vrcholící sezonou se upsal na rok Calgary. Z individuálního pohledu to byl jeho nejpovedenější ročník v elitní lize – odehrál 21 utkání a dočkal se premiérových branek. Na začátku července se ocitne bez práce a s hledáním nového angažmá v NHL to nebude mít vůbec lehké. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 Dryden Hunt (Kanada) – 29 let Bilance v základní části sezony 2024/25: 5 zápasů – 3 body (0+3)

Plat v sezoně 2024/25: 775 tisíc dolarů Kanadský forvard Dryden Hunt neprošel nikdy draftem NHL, přesto už má na kontě v elitní zámořské lize 235 odehraných střetnutí a 54 bodů (18+36). Devětadvacetiletý borec se poprvé objevil v sezoně 2017/18 v dresu Floridy, po třech letech zamířil do Arizony, kde strávil jeden ročník a pak v rychlém sledu vystřídal New York Rangers, Colorado a Toronto, aby v roce 2023 zakotvil v Calgary. V současné sezoně ale působil převážně ve farmářském celku v soutěži AHL, kde si držel průměr jednoho bodu na utkání, v NHL ale nastoupil jen do pěti utkání. Není vyloučeno, že Calgary mu nabídne nový roční kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 Joel Hanley (Kanada) – 33 let Bilance v základní části sezony 2024/25: 53 zápasů – 9 bodů (2+7)

Plat v sezoně 2024/25: 787 500 dolarů Kanadský zadák Joel Hanley nebyl do NHL nikdy draftován, ale do nejslavnější hokejové ligy světa si prošlapal cestu díky tvrdé práci. V roce 2015 dostal nabídku smlouvy z Montrealu a pak postupně prošel Arizonou a Dallasem, než se stal v ročníku 2023/24 nechtěným hráčem a nasměroval své kroky do Calgary. Na tento přesun si rozhodně nemohl stěžovat, protože v této sezoně odehrál nejvíc utkání v NHL v kariéře a posbíral i nejvíc bodů. S dvanácti plusovými body v +/- bodování byl druhým nejlepším hráčem týmu. Není vyloučeno, že Flames mu nabídnou novou roční smlouvu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 Tyson Barrie (Kanada) – 33 let Bilance v základní části sezony 2024/25: 13 zápasů – 3 body (1+2)

Plat v sezoně 2024/25: 1,25 milionu dolarů Aktuálně třiatřicetiletý Tyson Barrie byl draftován Coloradem v roce 2009 ve třetím kole jako 64. hráč v celkovém pořadí, šanci zahrát si v nejslavnější lize světa však dostal až v sezoně 2012/13. A chytil ji pořádně za pačesy. Od té doby odehrál v NHL už 822 utkání v dresu čtyř klubů a zaznamenal 508 bodů. V létě 2019 ho Avalanche vytrejdovali do Toronta, kde pobyl jednu sezonu a následně strávil skoro tři roky v Edmontonu. Zlomem v jeho kariéře byl trejd do Nashvillu, kde šly jeho výkony rapidně dolů. Před aktuálním ročníkem podepsal ročník kontrakt s Calgary, ale vypadá to, že to byla labutí píseň jeho kariéry. Jeden z nejproduktivnějších zadáků NHL mezi lety 2013 až 2023 naskočil v této sezoně jen do 13 utkání a další už možná nepřidá. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 Kevin Rooney (USA) – 31 let Bilance v základní části sezony 2024/25: 70 zápasů – 10 bodů (5+5)

Plat v sezoně 2024/25: 1,3 milionu dolarů Strýc jednatřicetiletého Američana Kevina Rooneyho – Steve – vyhrál v roce 1986 s Montrealem Stanley Cup. On má ve sbírce úspěchů bronzovou medaili z mistrovství světa v roce 2021, kde byl vůbec nejlepším hráčem na buly. V minulosti hrával v dresech New Yorku Rangers a New Jersey Devils, v roce 2022 se na dva roky upsal Calgary a loni smlouvu o další rok prodloužil. Sezona 2024/25 byla jeho nejpovedenější v kanadském klubu – odehrál 70 utkání a zaznamenal deset bodů. Jeho další setrvání v barvách Flames je však velmi nejisté. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 Dan Vladař (Česká republika) – 27 let Bilance v základní části sezony 2024/25: 30 zápasů – průměr 2,8 inkasovaných branek na utkání, úspěšnost zákroků 89,8 %

Plat v sezoně 2024/25: 2,2 milionu dolarů V minulých letech sahal Boston v draftech poměrně často po tuzemských hokejistech. V roce 2015 si Bruins vybrali ve třetím kole jako 75. hráče v celkovém pořadí Dana Vladaře. 8 českých hokejistů z NHL, ze kterých se v létě stanou (neomezení) volní hráči. Co s nimi bude? Talentovaný brankář zazářil na mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2014, kde pomohl národnímu týmu ke stříbrným medailím, ale v zámoří působil především v celku Providence Bruins v nižší soutěži AHL. V Bostonu měl smlouvu do konce sezony 2022/23, ale ještě než ji stihl završit, byl v roce 2021 vytrejdován do Calgary. Během čtyř sezon v kanadském klubu odchytal rovných sto utkání a kryl záda týmové jedničce, kterou byl dříve Jacob Markström a nyní je jí Dustin Wolf. S Plameny má podepsaný dvouletý kontrakt, který vyprší na konci června. Není vyloučeno, že v klubu prodlouží smlouvu o jeden či dva roky. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 Anthony Mantha (Kanada) – 30 let Bilance v základní části sezony 2024/25: 13 zápasů – 7 bodů (4+3)

Plat v sezoně 2024/25: 3,5 milionu dolarů Anthony Mantha je bronzovým medailistou z mistrovství světa hráčů do 18 let v roce 2012 a člen All-Star týmu z juniorského šampionátu v roce 2014. V roce 2019 pomohl Kanadě ke stříbru na mistrovství světa na Slovensku. V draftu po něm v roce 2013 sáhl už v prvním kole Detroit, kde strávil necelých šest úvodních let kariéry v NHL. Hvězdy na vrcholu kariéry. 14 špičkových hokejistů z NHL, kteří se narodili v roce 1994 Mantha je téměř dvoumetrovým hromotlukem, který váží více než metrák, na bruslích je ale nesmírně obratný a překvapivě rychlý. Je nebezpečným střelcem, který se umí prosadit při hře jeden na jednoho. V sezoně 2020/21 byl vyměněn do Washingtonu a přes loňský trejd do Las Vegas se dostal v létě jako volný hráč do Calgary, kde podepsal jednoletý kontrakt. Jeho první sezonu v kanadském klubu však poznamenalo zranění a on odehrál jen 13 utkání. Zda se třicetiletý hráč ještě vrátí na led, a v kterém klubu to bude, je otázkou. Foto: Profimedia.cz