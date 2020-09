Další změny ve Spartě. Toto jsou 4 ofenzivní hráči, kteří mohou brzy odejít z Letné

Ze Sparty už v létě odešli Guélor Kanga, Václav Drchal nebo Tal Ben Chaim. Letnou by ale už brzy mohli opustit čtyři další ofenzivní hráči. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Benjamin Tetteh Loni dostal poměrně hodně prostoru, odehrál dobré zápasy, zdaleka ale neukázal tolik, co od něj ve Spartě čekali. V současné době je ve Spartě až útočníkem číslo čtyři a tak by nebylo žádným překvapením, kdyby ještě odešel. Okolo třiadvacetiletého Benjamina Tetteha údajně kroužila španělská Mallorca a především Malatyaspor, který má za hráče nabízet okolo 120 milionů korun. Ghanský útočník dokonce už do Turecka odletěl. Foto: Profimedia.cz

Matěj Pulkrab Třiadvacetiletý Matěj Pulkrab, stejně jako Lukáš Juliš, na jaře hostoval a dostal se do střelecké pohody. Ovšem zatímco Juliš už zase válí v rudém dresu, Matěj Pulkrab zřejmě znovu odejde jinam. Pustí do Sparta zpátky do Ďolíčku, nebo bude hostovat jinde? Foto: AC SPARTA PRAHA - David Lejček / CNC / Profimedia

Srdjan Plavšič Srbský rychlík dorazil do Sparty před třemi lety a od té doby v lize odehrál 57 zápasů, v nichž dal pět branek a přidal sedm asistencí. Loni si připsal dvacet startů, letos se ale do akce ještě nedostal. Na Letnou navíc dorazil Martin Minčev a tak je otázkou, co se čtyřiadvacetiletým Srdjanem Plavšičem bude dál. Údajně by mohl odejít za Guélorem Kangou do Bělehradu. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia