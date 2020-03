Další změny ve Slavii. Toto je šest cizinců, kteří v létě mohou odejít z Edenu

V zimě ze Slavie odešli Tomáš Souček, Josef Hušbauer či Milan Škoda. Další změny by v Edenu mohly nastat v létě, kdy by sešívanou kabinu mohlo opustit i šest cizinců. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.​

Nicolae Stanciu Rumunský reprezentant přišel do Slavie před sezonou za více než sto milionů korun a stal se (znovu) nejdražším ligovým hráčem v historii. V Edenu si od něj hodně slibovali, jenže Nicolae Stanciu zatím úplně nenaplnil to, s čím do Slavie přicházel. V lize si zatím připsal dvacet startů, dva góly a čtyři nahrávky, na jaře se navíc bodově neprosadil ani jednou. Sešívaní na něj obdrželi nabídku už v lednu, tehdy ale deset milionů eur ze Španělska smetli ze stolu. Jak by se ale vedení klubu zachovalo, kdyby se do hry o šestadvacetiletého záložníka někdo vložil i v létě? Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Jakub Hromada V české lize se objevil už v sezoně 2016/17 v Plzni. Poté slovenský záložník Jakub Hromada odešel do Slavie, jenže během dvou a půl let vinou zdravotních problémů odehrál za sešívané jen 15 ligových zápasů. V zimě odešel na hostování do Liberce, kde se třiadvacetiletý záložník znovu dostává do tempa. Uvidíme, jestli mu v Edenu dají ještě šanci. Foto: Profimedia.cz

Peter Olayinka Byl jedním z hráčů, okolo kterého bylo v posledních měsících docela živo. Peter Olayinka se zabydlel v základní sestavě Slavie a velmi dobře se prezentoval i v Lize mistrů. Jeho cenu zvedl taky gól v Lize mistrů proti Interu Milán i povedené duely na domácí scéně. V zimě se psalo, že jej láká AS Řím, ovšem Peter Olayinka, který do Edenu přišel za 80 milionů korun, ve Slavii nakonec zůstal. Na jaře se sice zatím nedostal do předešlé formy, zájemci o jeho služby se však budou hlásit i nadále. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Alexandru Baluta Do Slavie přišel v létě roku 2018 a v premiérovém ročníku se uvedl třemi góly a dvěma nahrávkami. Jenže od rumunského fotbalisty, který stál 67 milionů korun, se čekalo víc. Letos hostuje v Liberci, kde ke třem brankám přidal ještě čtyři asistence. Pod Ještědem jsou s jeho službami spokojeni, ovšem zda mu bude věřit i kouč Slavie Jindřich Trpišovský, to zůstává otázkou. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia

Mick van Buren Sedmadvacetiletý útočník z Nizozemska je ve Slavii od sezony 2016/17. Za sešívané v lize odehrál přes padesát zápasů a dal v nich devět branek. Letos se ale prosadil jen jednou a v zimě odešel na hostování do Haagu. Dostane v létě ve Slavii ještě šanci? Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia