Další zahraniční posila Sparty. Podívejte se, kterými klub prošel Elias Cobbaut

Sparta postoupila do základní skupiny Ligy mistrů a dál zbrojí. Dalším cizincem, který přišel do týmu úřadujícího ligového šampiona, je Elias Cobbaut, jenž dorazil coby náhrada za dlouhodobě zraněného Imanola Garcíu.

Svými výkony v Mechelenu Cobbaut zaujal, a tak jej v létě roku 2018 ulovil Anderlecht, který hráče koupil za tři miliony eur. V první sezoně toho kvůli zranění v belgickém velkoklubu moc nenahrál, v té další už ale nastupoval daleko víc. V Bruselu vydržel do srpna 2021, kdy zamířil do Itálie.

Parma

Na své první zahraniční angažmá se Cobbaut vydal do Itálie. Konkrétně do Parmy, která jej přivedla nejprve na hostování a v létě roku 2022 za něj zaplatila téměř 3,5 milionů eur. Krátce na to se ale zranil a byl několik měsíců mimo hru. Po návratu na hřiště už toho moc nenahrál, celkově si ve druhé italské Serii B připsal 44 startů, dva góly a čtyři nahrávky. V loňském ročníku hostoval zpátky v Mechelenu. Tam se znovu dostal do formy a teď je ve Spartě.

