Další trumfy trenéra Šilhavého. 3 hráči, kteří ještě mohou oživit fotbalovou reprezentaci

Martin Vitík (20 let, Sparta)

Obrana v duelu s Polskem fungovala na jedničku. Jakub Brabec s Tomášem Holešem a Ladislavem Krejčím sehráli parádní partii. Do budoucna by však měl do hry promluvit i Martin Vitík. Dvacetiletý stoper už se zabydlel v sestavě Sparty a jednou by se mohl stát i oporou reprezentace.

Foto: Vlastimil Vacek / Právo / Profimedia