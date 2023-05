Další trable pro Slavii. 5 důležitých hráčů, kteří jsou před finále poháru mimo hru

Sešívaní měli vše ve své moci. Kdyby porazili Hradec Králové, šli by do nadstavby z prvního místo. Jenže svěřenci trenéra Jindřicha Trpišovského doma jen remizovali, na první flek pustili Spartu a ještě přišli o pět důležitých hráčů. Ve středu už je přitom čeká finále domácího poháru právě proti týmu z Letné. Jména pěti opor Slavie, které jsou po nedělním duelu mimo hru, najdete v následujících kapitolách.

Šestadvacetiletého záložníka trápily zdravotní problémy, kvůli kterým loni zasáhl jen do šesti zápasů. Letos naskočil do 17 ligových duelů, ne vždy však začíná v základní sestavě. Ani proti Hradci Králové neměl odehrát celých 90 minut, vývoj utkání to ale jinak nedovolil. Proto není jisté, v jaké kondici bude na duel se Spartou.

Christos Zafeiris

Norský klenot během jara ukázal kus svých kvalit. Taky ale nemá nejpevnější zdraví. Proti Hradci Králové chtěl jít zhruba dvacet minut před koncem ze hry, sešívaní už ale nemohli střídat, a tak Chris Zafeiris zápas dohrál až do konce. „Dalo by se říct, že jsme od 70. minuty hráli jakoby v deseti. Zafeiris ale se zraněním podal neuvěřitelný výkon. Chtěl dolů asi minutu před tím, než se zranil Maso. Proto zaslouží velký obdiv, jak do konce zápasu dřel a do jakých návratů ve sprintu se pouštěl,“ řekl na jeho adresu kouč Trpišovský.

