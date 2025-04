Další soupeř českých fotbalistů v boji o postup na mistrovství světa. Toto jsou 3 nejdražší hráči Černé Hory

Ani třetí protivník v boji o postup na světový šampionát v USA by neměl být pro Čechy tvrdým oříškem. Bylo by však chybou soupeře z Černé Hory podceňovat. V řadách balkánské reprezentace, kterou momentálně najdeme na 73. místě žebříčku FIFA, figurují i poměrně kvalitní hráči.

2. Mirko Ivanič (CZ Bělehrad) – 4,5 milionu eur

Je prakticky jisté, že druhý nejdražší černohorský fotbalista současnosti proti českému týmu v kvalifikačním utkání nenastoupí. Ofenzivní záložník Mirko Ivanič je totiž od konce března na marodce se zraněným lýtkem. Ale i kdyby byl jednatřicetiletý hráč Červené Hvězdy Bělehrad zdravý, na hřišti by se s největší pravděpodobností neobjevil. V národním celku Černé Hory si totiž etnický Srb naposled zahrál v roce 2019 a po incidentu, kdy odmítl hrát za národní tým proti Kosovu, už nebyl do reprezentace povolán. V jejím dresu naskočil do 15 utkání a dal jednu branku.

Foto: Profimedia.cz