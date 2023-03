Další soupeř Čechů v boji o Euro. Toto jsou 3 nejdražší moldavští fotbalisté současnosti

Druhý soupeř v boji o Euro by neměl být pro Čechy tvrdým oříškem. Moldavané budou mít v Kišiněvě sice výhodu domácího prostředí, ale po úvodní páteční výhře nad Polskem budou favority hosté. Bylo by však chybou soupeře podceňovat. Moldavsko mohou reprezentovat i poměrně kvalitní hráči.

3. Artur Ionita (FC Modena) – 900 tisíc eur

Dvaatřicetiletý záložník Artur Ionita rozdělil drtivou většinu kariéry mezi švýcarské a italské kluby. V roce 2009 zamířil do Aarau a v zemi pod Alpami strávil pět sezon. V roce 2014 odešel jako volný hráč do Verony a klub na něm za dva roky slušně vydělal, když ho prodal za čtyři a půl milionu eur do Cagliari. Po čtyřech letech zamířil za půldruhého milionu do Beneventa a za další dvě sezony se upsal Pise, která za něho zaplatila rovný milion eur.

V současnosti je na hostování do konce sezony v druholigové Modeně. Smlouva v Pise mu vyprší po ročníku 2023/24. Ionita byl dvakrát oceněn jako nejlepší moldavský hráč roku, momentálně je však s přetrženým kolenním vazem na marodce.