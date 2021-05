Další slavná jména pro ligu. 4 zkušení (ex)reprezentanti, kteří by se v létě mohli vrátit domů

Víte, co mají společného Tomáš Rosický, Milan Baroš nebo třeba Vladimír Šmicer? Všichni své veleúspěšné kariéry uzavřeli před domácími fanoušky. A Fortuna liga by už brzy mohla přivítat i další slavné navrátilce. Jména čtyř z nich najdete v následujících kapitolách.

Tomáš Vaclík (32 let, brankář)

Současný klub: Sevilla FC

Česká reprezentační jednička se chystá na EURO, kde by měl patřit k oporám týmu trenéra Šilhavého. V národním týmu pravidelně předvádí parádní výkony, ovšem jeho klubová role je složitější. Dvaatřicetiletý Tomáš Vaclík totiž ve španělské Seville nechytá a jeho tříleté angažmá v elitním týmu La Ligy spěje ke konci.

Vaclíkovi po sezoně končí smlouva a v Seville už pokračovat nebude. V zákulisí se probíral jeho návrat do Sparty, ta si ale pojistila Florina Nitu. Ve Slavii by měl skončit Ondřej Kolář, je však otázkou, zda by jeho angažmá v Edenu bylo vůbec reálné. Pokud rodák z Ostravy dostane adekvátní nabídku, tak zřejmě ještě zůstane v zahraničí.

Foto: Profimedia.cz