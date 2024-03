Další reprezentační adepti. 7 hráčů, kteří zatím zůstali mezi náhradníky

Martin Jedlička – 26 let, Plzeň

Nejzkušenějším gólmanem Haškovy nominace je slávistický Jindřich Staněk. Do reprezentace se dostal taky Matěj Kovář z Leverkusenu a Vítězslav Jaroš ze Štýrského Hradce. O svou šanci se však hlásí i Martin Jedlička. Šestadvacetiletý brankář ještě na podzim hostoval v Bohemians, v zimě se však vrátil do Plzně, které stále patří, a ihned začal zářit. Stal se oporou Viktorky a parádní výkon předvedl i v osmifinálové odvetě Evropské ligy. Pokud takto bude pokračovat, rozhodně má národnímu týmu co dát. Mezi náhradníky figuruje taky Václav Hladký, tomu je však už 33 let...