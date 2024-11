Další problém na Letné. 5 důležitých obránců Sparty, kteří jsou mimo hru

Elias Cobbaut

Belgický fotbalista přišel do Sparty na startu sezony. Ovšem zraněný a několik týdnů na svou premiéru čekal. Do akce naskočil až na začátku listopadu, v dalším kole už byl v základu a dal i gól. Vypadalo to, že by mohl dobře zapadnout, jenže proti Teplicím byl na hřišti jen půl hodiny a kvůli zdravotním problémům musel střídat…