Další přísliby v zámoří. 3 nejlepší mladí Češi, kteří prošli nedávným draftem CHL

Liberecký odchovanec prožil povedenou sezonu v české juniorské extralize, v níž se mohl pyšnit průměrem více než jednoho bodu na zápas – ve 45 utkáních se blýskl 23 brankami a 26 asistencemi. V uplynulých dvou ročnících už naskočit také do 19 střetnutí v seniorské extralize, v nichž ale ani jednou nebodoval. Nyní možná zvažuje, zda ještě zůstane na severu Čech, nebo se vydá vstříc první zahraniční zkušenosti. Místo v sestavě by mohl mít v celku Kelowna Rockets, který hraje v soutěži WHL.

Draftem NHL útočník Daniel Pekař neprošel, ale během výběru největších neamerických talentů do kanadských juniorských lig se vešel do elitní desítky. Na řadu šel jako třetí Čech a jako sedmý v celkovém pořadí.

Na reprezentační úrovni má za sebou dva světové šampionáty do 18 let. Na tom letošním byl se sedmi body ve čtyřech zápasech nejproduktivnějším hráčem českého týmu. Jeho handicapem je nevysoký vzrůst (173 cm), který však kompenzuje rychlostí, kreativitou a dokonalou přihrávkou.

Pokračování 4 / 4

1. Tomáš Poletín – 1. výběr v celkovém pořadí (Kelowna Rockets)

Odchovanec pražské Slavie Tomáš Poletín by se v letošním draftu NHL objevil ve čtvrtém kole, když po něm sáhli zástupci New Yorku Islanders. V CHL Import Draftu se stal jedničkou, na kterou ukázali skauti klubu Kelowna Rockets.

Poletín má za sebou už dvě sezony ve finském Lahti. Ta uplynulá byla průlomová, protože v ní poprvé naskočil do nejvyšší soutěže dospělých a odehrál v ní 15 střetnutí. Na letošním mistrovství světa hráčů do 18 let byl kapitánem českého týmu a v pěti zápasech dal dvě branky. Je to rychlý bruslař, který dobře čte hru, má vůdčí schopnosti a je silný na buly. Není vyloučeno, že v létě zamíří do zámoří a v příští sezoně bude hrát v soutěži WHL.

Foto: Profimedia.cz