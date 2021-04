Další přestupová bomba: Součka chce PSG! West Ham připravuje novou smlouvu

Tomáš Souček je považován za nejlepšího českého fotbalistu současnosti. Zařadil se mezi opory West Hamu, v jehož barvách v aktuálním ročníku nasázel už devět branek. Právě šestadvacetiletý záložník má lví podíl na tom, že anglický klub senzačně bojuje i o Ligu mistrů.

Souček svými výkony udivuje konkurenci a West Ham bude mít co dělat, aby jej v létě udržel. Už nějakou dobu se píše o zájmu Manchesteru United, nedávno se objevily spekulace o možném odchodu do Bayernu Mnichov a ve hře je prý také Barcelona. To ale není všechno.

Do hry o Součka mělo podle portálu hammers.news, který se odkazuje na informace z The Athletic, vstoupit i Paris Saint-Germain. Loňský semifinalista Ligy mistrů, který letos došel už do semifinále této soutěže, je tak dalším z řady slavných zájemců o zisk služeb českého reprezentanta.

Dres PSG přitom oblékají taková esa, jako jsou Neymar či Kylian Mbappé. Renomovaný portál TransferMarkt přitom Součkovu tržní cenu odhaduje na 40 milionů eur, což je v přepočtu více, než jedna miliarda korun.

West Ham navíc údajně připravuje pro českého fotbalistu novou smlouvu, je však otázkou, zda to bude stačit k tomu, aby ho udržel ve svých řadách.

Foto: Profimedia.cz