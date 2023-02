Další posily elitních klubů? 5 hráčů Mladé Boleslavi, kteří se hlásí o pozornost

Davidové Pech s Juráskem a Douděrou se vydali z Mladé Boleslavi do Slavie. Stejným směrem putoval i Daniel Fila nebo Ewerton. Za Mladou Boleslav však hrají i další, pro přední ligové kluby, zajímaví fotbalisté. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Denis Donát – 21 let

V lize debutoval loni za Hradec Králové. Na jaře hostoval v Chrudimi a v létě mládežnický reprezentační obránce přestoupil do Mladé Boleslavi. Během podzimu jednadvacetiletý Denis Donát chodil do hry převážně z lavičky náhradníků, pak se ale dostal do základní sestavy, ve které načal i jaro. Naposledy odehrál jeden poločas proti Spartě.

Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia