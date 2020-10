Další naděje. 4 čeští brankáři, kteří by mohli projít příštím draftem NHL

Letošním draftem NHL prošlo osm českých hokejistů, mezi nimiž byli i dva čeští brankáři. Na koho zámořské kluby ukážou za rok? V osudí by mohli být i čtyři další čeští gólmani. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Osmnáctiletý Pavel Čajan je odchovancem Liberce. Prošel mládežnickými týmy Bílých Tygrů a několikrát si zachytal i za prvoligové Benátky nad Jizerou. V letošním ročníku by měl chytat za Kitchener Rangers v OHL.

Čekalo se, že účastník posledního juniorského šampionátu projde letošním draftem NHL. O to větším překvapením bylo, když na něj žádný zámořský klub neukázal, Nick Malík má však ještě jednu šanci. Osmnáctiletý gólman už si zachytal za extraligový Třinec, prvoligový Frýdek-Místek a v uplynulém ročníku přidal i 16 startů za Soo Greyhounds v OHL.

Tomáš Suchánek

Stejně jako Malík, tak i Tomáš Suchánek patří do třinecké organizace. Extraligu sice ještě neokusil, patří však do kádru prvoligového Frýdku-Místku. Sedmnáctiletý gólman má nakročeno k zajímavé kariéře a v současnosti už patří do kádru české dvacítky.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia