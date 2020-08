Další hvězdy pro Fortuna ligu. Podívejte se, kdo ještě může přijít do Sparty, Plzně či Slavie

Nedávno se objevily spekulace o tom, že Slavia láká Vladimíra Daridu. Ten do Edenu nejspíš nepřijde, na přestupovém trhu ale může být ještě hodně živo. Jména tří „velkých“ posil, které by mohly posílit elitní ligové kluby, najdete v následujících kapitolách.

Michael Krmenčík

Tak toto by byla pecka. Michael Krmenčík odešel v zimě do belgických Brugg, které ho koupily za 169 milionů korun. Jenže reprezentační útočník se trápí, v letošních třech zápasech belgické ligy odehrál dohromady jen 32 minut a v Bruggách se s ním údajně chtějí rozloučit. Vrátí se sedmadvacetiletý forvard zpátky do Viktorky?

