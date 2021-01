Další hvězdy pro Fortuna ligu. 3 ikony českého fotbalu, které se v létě mohou vrátit domů

Do tuzemské fotbalové ligy se v pokročilejších fázích svých kariér vrátila spousta legend českého fotbalu od Tomáše Řepky, přes Vladimíra Šmicera, až po Tomáše Rosického nebo Milana Baroše. A v létě by se domů mohly vrátit další tři ikony. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Theodor Gebre Selassie Bývalý reprezentační bek je od roku 2012 v Brémách, kde si drží velmi dobrou pozici. Žádný jiný cizinec neodehrál za Werder více zápasů, než on. Jenže Theodor Gebre Selassie plánuje, že po této sezoně v německé Bundeslize skončí a vrátí se domů. Co to znamená? Čtyřiatřicetiletý Gebre by se klidně mohl objevit znovu ve Fortuna lize, kde dříve oblékal dresy Slavie či Liberce. Foto: Profimedia.cz

Milan Škoda Je tomu rok, co Milan Škoda po dlouhých letech opustil Slavii a přestoupil do Rizesporu. V Turecku se uvedl skvěle, letos má na kontě už osm branek, jenže mu po sezoně končí smlouva a sám neví, co bude dál. Pětatřicetiletý útočník, který se rve o místo pro EURU, by se ale jednou rád vrátil zpátky do Edenu. „Do Slavie se vrátit musím, nedokážu si představit, že bych skončil kariéru někde jinde. Jestli za půl roku, za rok, nevím, jak to bude, ale jestli mám nějaké přání, tak končit ve Slavii. Nedokážu si to jinak představit,“ řekl Škoda v rozhovoru pro aktualne.cz. Foto: Profimedia.cz