Čvančara se nakonec dočkal, ostatní už ne. Ze kterých náhradníků vybíral trenér Šilhavý?

Pokračování 3 / 4

Václav Jurečka (Slavia)

Devětadvacetiletý forvard letos nenavázal na skvělou formu ze závěru loňského ročníku, ve kterém se stal nejlepším střelcem Fortuna ligy. V aktuální sezoně se za Slavii trefil v lize čtyřikrát a ne vždy se dostal do základní sestavy. Naposledy se však blýskl velmi dobrým výkonem a gólem do sítě AS Řím.

Foto: MICHAL SVÁČEK / MAFRA / Profimedia