Čvančara na odchodu?! Podívejte se, kam by mohl zamířit český útočník z Mönchengladbachu

Pokračování 4 / 5

Saúdská Arábie

I toto je možnost. Angažmá v Saúdské Arábii je pro mnoho hráčů stále velkým lákadlem. Pokud navíc neseženou adekvátní nabídku v Evropě, odchod do exotiky jim dává o to větší smysl. A mohla by to být i cesta Čvančary. Podle slov svého agenta Davida Nehody by se jí nebránil…

Foto: Profimedia.cz