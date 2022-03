Čtyřikrát zlatí. Zatím. Tito 3 hráči Slavie mohou v Edenu slavit pátý mistrovský titul

Pokud by Slavia za pár týdnů obhájila mistrovský titul, byli by u toho také tři fotbalisté, kteří se větší či menší měrou podíleli také na čtyřech prvenstvích sešívaného celku v letech 2017, 2019, 2020 a 2021. Kteří borci mohou v Edenu vybojovat páté zlato? Na tuto otázku odpovídají následující kapitoly.

Přemysl Kovář (36 let)

Nejstarším hráčem Slavie je Přemysl Kovář, který loni v říjnu oslavil už 36. narozeniny. Od příchodu do Edenu v lednu roku 2017 odchytal dosud jen sedm ligových utkání a plní roli rezervního brankáře. V aktuální sezoně se do branky v ligovém utkání ještě nedostal, přesto by se na jejím konci mohl radovat už z pátého mistrovského titulu ve Slavii.

Foto: Profimedia.cz