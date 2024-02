Čtyřikrát zlatí. Zatím. Tito 3 hráči Slavie by mohli v Edenu slavit pátý mistrovský titul

Část 1 / 4



Pokud by Slavia za pár měsíců vybojovala mistrovský titul, byli by u toho také tři fotbalisté, kteří se větší či menší měrou podíleli i na čtyřech prvenstvích sešívaného celku v letech 2017, 2019, 2020 a 2021. Kteří borci by mohli v Edenu vybojovat páté zlato? Na tuto otázku odpovídají následující kapitoly.

Pokračování 2 / 4 Mick van Buren (31 let) Loni v létě prodloužil Mick van Buren ve Slavii kontrakt do roku 2025. Jednatřicetiletý holandský útočník přišel do Edenu v roce 2016 z dánského Esbjergu, a přestože by několikrát uvolněn na hostování, podílel se na všech čtyřech mistrovských titulech sešívaných od roku 2017. A stále dokazuje, že má Slavii pořád co nabídnout. V 16 podzimních ligových zápasech dal pět gólů a také na jaře by měl být jedním z tahounů mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 4 Jan Bořil (33 let) Slávistickému kapitánovi Janovi Bořilovi se moc nedařilo na evropském šampionátu v roce 2021, přesto byl o jeho služby v Evropě zájem. Českého beka lákal řecký klub AEK Atény, kroužili kolem něho i skauti PAOKu Soluň, Bořil se však prvního zahraničního angažmá nedočkal a zůstal v Edenu, kde patří k nejzkušenějším hráčům. Mohou být v Edenu dlouho. 14 hráčů Slavie, kteří mají v klubu podepsanou smlouvu do roku 2027 či 2028 Svými výkony se významně zasloužil o čtyři mistrovské tituly z předchozích let, třikrát pod vedením kouče Trpišovského. V jeho éře odehrál v sešívaném dresu 160 střetnutí v devíti soutěžích, v nichž zaznamenal devět branek a 17 asistencí. Od sezony 2021/22 se však dostal na hřiště jen v 15 ligových zápasech. V lednu 2021 se podrobil v Německu operaci. Kvůli poškozené kolenní chrupavce mu hrozil konec kariéry, ale nakonec se na hřiště vrátil. V Edenu mu vyprší kontrakt po skončení sezony a jistě by si přál, aby končil s pátým mistrovským titulem. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 4 Stanislav Tecl (33 let) Na začátku září oslavil Stanislav Tecl třiatřicáté narozeniny jako nejstarší a nejzkušenější hráč pražské Slavie. Do Edenu přišel v roce 2017 coby šestadvacetiletý a byl to už jeho třetí výrazný přesun mezi ligovými celky. Jeho fotbalový životopis je pěkně bohatý. Upozornil na sebe ještě před dvacátými narozeninami v dresu tehdy druholigové Jihlavy a po postupu Vysočiny do nejvyšší soutěže si vysloužil přestup do Plzně. Na západě Čech působil dvě a půl sezony a pomohl mužstvu ke dvěma mistrovským titulům. Každý tým má svého (super)veterána. Toto jsou nejstarší hráči všech ligových klubů Následně přestoupil do Jablonce a v lednu 2017 za 15 milionů korun zamířil do Edenu, kde byl krátce na hostování z Jihlavy už v devatenácti letech. Ve Slavii to neměl lehké a musel se od začátku potýkat s velkou konkurencí na postu útočníka, načas dokonce odešel hostovat do Jablonce, přesto však sešívaným pomohl už ke čtyřem mistrovským titulům. Už s předstihem avizoval, že po skončení sezony odejde do sportovního důchodu a jistě by se mu líbilo, kdyby se s kariérou loučil jako šampion. Foto: Profimedia.cz