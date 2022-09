Cristiano Ronaldo a spol. 15 fotbalistů, kteří mají na kontě nejvíc nominací na Zlatý míč

Od roku 2004 nechyběl Cristiano Ronaldo ani jednou v nominaci na prestižní individuální ocenění Zlatý míč. To znamená, že tato série trvá už 19 let, což je naprosto ojedinělá bilance. Kteří borci se mohou pochlubit nejvyšším počtem zařazení do finálního seznamu pro hlasování, na to odpovídají následující kapitoly.

12. – 15. Zinedine Zidane (Francie) – 8 nominací Mistr světa i Evropy, vítěz Ligy mistrů a trojnásobný držitel ocenění Nejlepší světový hráč roku zakončil profesionální kariéru po finále mistrovství světa v roce 2006, které vstoupilo do historie fotbalu. Zizu v něm v nastaveném čase udeřil hlavou do hrudi Itala Materazziho, uviděl červenou kartu a musel předčasně pod sprchy. Francie boj o titul prohrála, Zinedine Zidane byl ale přesto vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu. Tohle by byl neporazitelný tým! Nejlepší fotbalová jedenáctka 21. století V jeho hře nikdy nechyběla vášeň, obrovské nasazení, kreativní myšlení, dokonalá technika a vůle po vítězství. Kombinace těchto prvků z něho dělá jednoho z nejlepších hráčů všech dob. Na Zlatý míč byl nominován osmkrát, získal ho jednou – po fantastické sezoně v Juventusu i národním týmu v roce 1998. Foto: Profimedia.cz

12. – 15. Iker Casillas (Španělsko) – 8 nominací „Svatý“ Iker Casillas byl bezesporu jedním z nejlepších brankářů prvního desetiletí současného tisíciletí. S jeho jménem jsou spojeny největší úspěchy španělského fotbalu v jeho historii – dva tituly mistrů Evropy a titul mistrů světa. Karikatury, nebo kreatury? Kreslíři se se slavnými fotbalisty vůbec nemazlí Casillas si vysloužil respekt pro svou spolehlivost a dokonalé čtení hry. Ve španělské reprezentaci debutoval v pouhých devatenácti letech a od té doby se zapsal do statistik jako brankář, který v národním dresu odchytal rekordní počet zápasů a vychytal také nejvíc utkání s čistým kontem. V Realu Madrid, kde strávil většinu kariéry, je považován za nejlepšího brankáře v historii klubu. Osmkrát byl nominován na Zlatý míč, nejlépe ale skončil na čtvrtém místě v roce 2008. Foto: Profimedia.cz

12. – 15. Didier Drogba (Pobřeží slonoviny) – 8 nominací Forvard z Pobřeží slonoviny strávil mezi lety 2004 a 2012 osm sezon v Chelsea a nesmazatelně se zapsal do jeho historie londýnského klubu. Devátou sezonu si zapsal do statistik v ročníku 2014/15, když se na Stamford Bridge vrátil po anabázi v Číně a dvou letech Turecku. Elita. 25 nejlepších hráčů v historii anglické Premier League podle prestižního magazínu FourFourTwo Didier Drogba nastřílel v modrém dresu 104 ligových branek a výrazně se podílel na největších úspěších Blues v dějinách klubu. Čtyřikrát slavil anglický titul, čtyřikrát vyhrál FA Cup, třikrát Ligový pohár a výrazně přispěl k zisku nejcennější trofeje v Lize mistrů v roce 2012. Během kariéry byl osmkrát nominován na Zlatý míč, nejblíže k němu byl v roce 2007, kdy skončil čtvrtý. Foto: Profimedia.cz

12. – 15. Wayne Rooney (Anglie) – 8 nominací Útočník Wayne Rooney odehrál na Old Trafford třináct sezon. Celkem jich ale v nejvyšší anglické soutěži zvládl sedmnáct. První dva ročníky odkroutil v Evertonu, kam se v roce 2017 na jeden rok vrátil. Hvězdy a legendy. 10 nejlepších fotbalistů v historii Manchesteru United V roce 2004 ho přivedl Alex Ferguson do Manchesteru United jako devatenáctiletého mladíčka a někteří experti kroutili hlavami nad cenou, kterou byl skotský kouč ochoten zaplatit. Rooney přišel na 25 milionů liber, což byly na tehdejší dobu a jeho věk astronomické peníze. Dnes je jasné, že se investice vyplatila, protože z Rooneyho vyrostla nejen legenda klubu, ale celé soutěže. Žádný anglický fotbalista nebyl víckrát nominován na Zlatý míč. Foto: Profimedia.cz

9. – 11. Samuel Eto’o (Kamerun) – 9 nominací Pro mnohé odborníky a fanoušky je Samuel Eto’o vůbec nejlepším Afričanem, který kdy hrál fotbal. Eto’o nikdy nebyl efektním míčovým kouzelníkem, jeho největší talent spočíval v kreativitě a ve střílení gólů - často těch nesmírně důležitých. Jeho hlad po úspěchu byl neutišitelný. Nebyl to ale žádný sobec, který by hrál jen na sebe, uměl tvrdě pracovat pro tým. Jeho pravou nohu by měly opěvovat oslavné písně, protože to byl hotový poklad. Fotbalové kšeftování. 5 velkých hráčských výměn. Kdo na nich nejvíc vydělal? Je jediným Afričanem, který vyhrál třikrát Ligu mistrů – dvakrát se mu to podařilo s Barcelonou, jednou s Interem Milán. Dvakrát se radoval z titulu afrického šampiona a ve sbírce má i zlatou olympijskou medaili z her v Sydney. Na spočítání všech individuálních ocenění, které během kariéry posbíral, by prsty na rukou nestačily. V roce 2009 prohlásil trenér José Mourinho: „Je těžké pochopit, že Samuel Eto'o nikdy během tak úžasné kariéry nezískal Zlatý míč. Několik let byl nejlepším útočníkem na světě a myslím, že si tuto trofej zasloužil. Ale to jsou věci, které nemůžeme ovlivnit.“ Foto: Profimedia.cz

9. – 11. Thierry Henry (Francie) – 9 nominací Osm sezon strávil francouzský ofenzivní zabiják v Arsenalu, kde ho povýšili na klubovou legendu. Říci o Thierrym Henrym, že to byl výborný útočník, je jako prohlásit, že Rembrandt byl šikovný malíř. V jednom i ve druhém případě se spíše hodí přívlastek „geniální.“ Zvěčnělí bohové. 6 fotbalistů, kteří se dočkali odhalení vlastní sochy v nejmladším věku Henry se stal čtyřikrát nejlepším kanonýrem Premier League, dvakrát vyhrál zlatou kopačku pro nejlepšího evropského střelce. Před Emirates Stadium už má sochu, která zachycuje, jak vkleče oslavuje vstřelení jednoho ze svých legendárních gólů. Z devíti nominací na Zlatý míč byl prestižní trofeji nejblíže v roce 2003, kdy skončil druhý. Foto: Profimedia.cz

9. - 11. Neymar (Brazílie) – 9 nominací Když v létě roku 2017 zamířil Brazilec Neymar z Barcelony do Paris Saint-Germain, vyrazila přestupová částka dech celému fotbalovému světu. Šlo totiž o více než dvojnásobnou sumu, než kterou o rok dříve zaplatil Manchester United za Paula Pogbu, který stál 105 milionů eur. Za talentovaného kanárka vysolili Pařížané 222 milionů eur. Nezbylo na ně místo. 21 fotbalových hvězd, které překvapivě chyběly na velkých turnajích Neymar se netajil tím, že jde především za penězi. Novému zaměstnavateli se však vyplácí. I když ho na hřišti stále více zastiňuje mladík Kylian Mbappé a omezují ho nejrůznější zdravotní lapálie, i ve 30 letech patří stále k absolutní světové elitě a je jedním z nejtvořivějších fotbalistů současnosti. V nominaci na Zlatý míč byl dosud devětkrát, v té letošní ale chybí. Foto: Profimedia.cz

7. – 8. Gianluigi Buffon (Itálie) – 11 nominací Momentálně čtyřiačtyřicetiletý brankář Gianluigi Buffon je ikonou Juventusu Turín a patří mezi největší gólmany světové historie. V italské Serii A debutoval v pouhých sedmnácti letech v dresu Parmy v zápase proti AC Milán. Udržel tehdy čisté konto proti takovým borcům, jako byli Roberto Baggio nebo Gerge Weah. Jeho mezinárodní debut byl neméně impozantní. V roce 1997 musel ve 30. minutě střídat v kvalifikačním utkání na mistrovství světa proti Rusku v Moskvě zraněného Gianlucu Pagliucu a opět byl perfektní. Ne náhodou v roce 2001 zaplatil Juventus za tehdy třiadvacetiletého gólmana Parmě 32,6 milionu liber. Miliardová jedenáctka. Takhle by vypadal nejdražší tým všech dob podle přestupových částek V roce 2006 pomohl Itálii k zisku titulu mistrů světa, na svém kontě má také titul šampiona z mistrovství Evropy hráčů do 21 let z roku 1996 nebo vítězství v Poháru UEFA (1999). Dlouholetý kapitán italské reprezentace sehrál v národním dresu 176 utkání. Ne nadarmo dostal přezdívku „Superman“. Se Starou dámou vybojoval deset mistrovských titulů v Serii A, což z něho dělá v tomto ohledu nejúspěšnějšího hráče v historii italské ligy. Žádný brankář nebyl na Zlatý míč nominován vícekrát než on. Foto: Profimedia.cz

7. – 8. Zlatan Ibrahimovič (Švédsko) – 11 nominací Je zřejmé, že Skandinávie nikdy neměla lepšího hráče. Paradoxně však není Zlatan Ibrahimovič ryzím Švédem. Narodil se sice v Malmö, ale má bosensko-chorvatský původ. Ibrahimovič byl dlouho držitelem jednoho - možná těžko překonatelného – rekordu. Získal totiž mistrovský titul v každém klubu, ve kterém hrál. Platilo až do chvíle, než přestoupil v roce 2016 do Manchesteru United. Ani později v Los Angeles Galaxy se z mistrovské trofeje neradoval, ale letos ji po jedenácti letech opět vybojoval s AC Milán. Tohle se moc nepovedlo. 4 „nejhloupější“ fotbalové přestupy v posledních 30 letech Ibrahimovič ale není jen obávaným kanonýrem. Disponuje perfektním periferním viděním a v každém okamžiku má přehled o protihráčích i pohybu spoluhráčů. Když přijde pravá chvíle, udeří jako blesk. Díky skoro dvoumetrové postavě na sebe dokáže chytře navázat několik protivníků a připravit šance pro spoluhráče. Ve výčtu jeho úspěchů figuruje kromě mnoha národních titulů také řada individuálních ocenění. V roce 2013 vyhrál Cenu Ference Puskáse za nejkrásnější gól roku a dostal se do nejlepší jedenáctky sezony. Čtyřikrát byl členem UEFA týmu roku a v roce 2012 se dostal do All-Star týmu na mistrovství Evropy v Polsku a na Ukrajině. Kromě řady dalších cen je nejlepším střelcem v historii švédské reprezentace. Na Zlatý míč byl nominován jedenáctkrát. Foto: Profimedia.cz

4. – 6. Karim Benzema (Francie) – 12 nominací Odchod Cristiana Ronalda z Realu Madrid, který se uskutečnil v roce 2018, pomohl Karimu Benzemovi, aby zvedl pomyslnou hozenou rukavici a ukázal všem pochybovačům, že je fantastickým útočníkem, který umí střílet hodně gólů. V minulých čtyřech ligových sezonách se pokaždé prostřílel nad metu dvaceti branek. V té poslední doslova exceloval. Ve 32 utkáních se trefil sedmadvacetkrát, navíc zaznamenal 12 asistencí, a ve 34 letech dokazoval, že je ve vrcholné formě. Letos je možná nejvážnějším aspirantem na Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu roku. Foto: Profimedia.cz

4. – 6. Franz Beckenbauer (Německo) – 12 nominací „Der Kaiser Franz“ neboli Císař Franz byl patrně nejlepším fotbalovým obráncem všech dob. Přezdívku získal díky vůdčím schopnostem, fantastického hernímu stylu a obrovskému přehledu. Dvakrát vyhrál Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy, ve své vlasti se stal čtyřikrát hráčem roku. Dodnes je považován za nejlepšího německého fotbalistu všech dob. Hráč, který strávil dvanáct sezon v Bayernu Mnichov, je považován za prvního moderního beka v dějinách fotbalu a „vynálezce postu libera.“ Je s podivem, že stejně jako jeho krajané Sammer a Matthäus začínal jako záložník a do zadní řady se přesunul až později. Zpívající jedenáctka. Takto by mohl vypadat tým z fotbalistů, kteří se zapletli s hudebním průmyslem S Bayernem vyhrál čtyřikrát německou Bundesligu, pak se mu to povedlo ještě na sklonku kariéru v dresu Hamburku. Třikrát se radoval z vítězství v Poháru mistrů evropských zemí, jednou v Poháru vítězů pohárů. Ve sbírce má titul mistra Evropy i světového šampiona a dva Zlaté míče pro nejlepšího fotbalistu světa. Nominován na tuto trofej byl dvanáctkrát. Po skončení aktivní kariéry se stal trenérem a zase sbíral jeden úspěch za druhým. Vyhrál s Marseille francouzskou ligu, s Bayernem Bundesligu a Pohár UEFA a v roce 1990 s německou reprezentací i titul mistra světa. Vedle Brazilce Maria Zagala a Didiera Deschampse je jediným člověkem na světě, kterému se to podařilo jako hráči i v roli kouče. Foto: Profimedia.cz

4. – 6. Johan Cruyff (Holandsko) – 12 nominací Bývalý nizozemský fotbalista a trenér Johan Cruyff se stal třikrát nejlepším hráčem (1971, 1973, 1974) a získal Zlatý míč. V roce 1999 byl zvolen evropským hráčem století v anketě Mezinárodní federace fotbalových historiků a statistiků a zároveň skončil za Brazilcem Pelém na druhém místě na světě. Bicanův asteroid, Panenkova penalta, Galaxie CR7. 21 fotbalistů, jejichž jméno už nepatří jen jim Cruyff byl známý pro své perfektní technické dovednosti, rychlost a akceleraci, ale jeho největší kvalitou bylo myšlení a intuice. Málokdo v historii uměl tak dokonale číst hru a posílat spoluhráčům nečekané a na milimetr přesné pasy. Dokázal překvapivými přihrávkami rozložit obrany soupeřů. Na vrcholu slávy hrával Ajax „totální fotbal“, s nímž dobýval jednu trofej za druhou. Tým s Cruyffem v sestavě jen málokdy prohrával. Foto: Profimedia.cz

3. Paolo Maldini (Itálie) – 13 nominací Paolo Maldini se stal symbolem klubové věrnosti. Všech 25 sezon, které strávil v profesionálním fotbale, oblékal dres AC Milán. S kariérou se loučil v roce 2009, kdy mu bylo 41 let, jako klubová legenda. Maldini měl obrovské vůdčí schopnosti. I proto dostal přezdívku „Il Capitano.“ Víc než pro technické kousky byl uznáván pro dokonalou poziční hru, perfektní přehled a intuici, díky níž byl vždy ve správný čas na správném místě. Absolutní králové! Těchto 20 fotbalistů vyhrálo aspoň pětkrát Ligu mistrů či Pohár mistrů evropských zemí Kromě titulu mistra světa je Maldini také mistrem Evropy z roku 2000, sedmkrát vyhrál italskou ligu a pětkrát Ligu mistrů. V roce 2007, kdy mu bylo 39 let, se stal nejlepším obráncem Ligy mistrů. Je škoda, že jeden z největších obránců všech dob nikdy nezískal Zlatý míč. v letech 1994 a 2003 skončil v anketě třetí. Foto: Profimedia.cz

2. Lionel Messi (Argentina) – 15 nominací Sedminásobný držitel Zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa byl na Zlatý míč nominován patnáctkrát. Lionel Messi je komplexním hráčem, který nemá prakticky žádnou slabinu. Podle mnohých odborníků je vůbec nejlepším fotbalistou všech dob, čemuž mohou napovídat desítky pokořených rekordů. Foto: Profimedia.cz