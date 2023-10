Co všechno dokázal? Připomeňte si úspěchy, kterých v hokejové kariéře dosáhl brankář Ondřej Pavelec

Mistrovství světa do 18 let

Ondřej Pavelec reprezentoval Českou republiku už od mládežnických kategorií. V roce 2005 byl oporou českého týmu na domácím šampionátu hráčů do 18 let. Češi tehdy ve čtvrtfinále zdolali 5:1 Rusko, v semifinále ale prohráli po prodloužení s Kanadou a v boji o bronz nestačili na Švédy. Pavelcovi se však turnaj povedl náramně – stal se nejlepším gólmanem a dostal se i do All-Star týmu.