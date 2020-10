Co s nimi bude? 4 Češi z NHL, kteří jsou i po dvou týdnech stále bez nového angažmá

Dvaatřicetiletý útočník v průběhu uplynulé sezony po pěti letech opustil Calgary a zamířil do Buffala. Jenže mezi Sabres se mu moc nevedlo, v 19 zápasech posbíral čtyři body a nyní je bez smlouvy. Zůstane vítěz Stanley Cupu s Chicagem v NHL, nebo zamíří do Evropy?

Filip Chlapík

Třiadvacetiletý útočník debutoval v NHL v sezoně 2017/18 v dresu Ottawy. V současné době má na kontě 56 startů, ve kterých dal pět branek a přidal šest nahrávek, ovšem co s ním bude dál, to neví. Filip Chlapík sice zamířil do Sparty, doufá ale, že se porve o další šanci v Ottawě.

Foto: Profimedia.cz