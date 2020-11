Co s nimi? 6 skvělých hráčů ze 6 elitních týmů anglické Premier League, se kterými si trenéři lámou hlavu

V následujících kapitolách a ve fotogalerii najdete šest hráčů ze šesti elitních anglických klubů, kteří jsou momentálně tak trochu (či více) na obtíž a manažeři možná neví, co si s nimi počít.

Nicolas Pépé (Arsenal) Nicolas Pépé je nejdražším hráčem v historii Arsenalu. Kanonýři za něho zaplatili loni v létě francouzskému Lille 79 milionů eur a očekávali, že se stane jedním z pilířů mužstva. Během jeho premiérové sezony na Emirates Stadium to vypadalo nadějně. Pépé měl místo v základní sestavě a v 31 ligových zápasech nastřílel pět branek, k nimž přidal šest nahrávek. Toto je 50 nejdražších přestupů fotbalové historie. Změní se v zimě opět pořadí? V aktuálním ročníku je ale všechno jinak. Reprezentant Pobřeží slonoviny naskočil do sedmi ligových utkání, ale jen jedinkrát od první minuty. Na kontě má jednu branku. V rozestavení 3-4-3, které preferuje kouč Mikel Arteta, pro pětadvacetiletého hráče není místo. Pépé už si několikrát postěžoval do médií, že není spokojen s herním vytížením. Tím ale trenéra na svou stranu zřejmě nezíská… Foto: Profimedia.cz

Callum Hudson-Odoi (Chelsea) Callum Hudson-Odoi je opomíjeným hráčem Chelsea. Ještě před rokem to vypadalo, že v současné sezoně se talentovaný mladík stane pevnou součástí týmu. Loni v září podepsal na Stamford Bridge novou pětiletou smlouvu, která mu nyní zajišťuje plat ve výši dvou set tisíc liber týdně. Letos v létě o něho měl eminentní zájem Bayern Mnichov, ale Blues nabídky z Německa odmítli. Rychlé křídlo, které před pár dny oslavilo dvacáté narozeniny, doplácí na přestupovou politiku Chelsea. Londýnský velkoklub v létě přivedl do týmu Hakima Zijacha, který na Hudson-Odoiově pozici září. Navíc má klub k dispozici další dva letní přestupy – Kaie Havertze a Tima Wernera a jeho konkurentem je také Mason Mount. Trenér Frank Lampard má příjemné starosti, protože má velký výběr kvalitních ofenzivních hráčů a mladý anglický reprezentant na to doplácí. V aktuální sezoně nastoupil pouze do čtyř ze třinácti utkání ve všech soutěžích. Hudson-Odoi by byl rád součástí národního týmu, který si příští rok zahraje na mistrovství Evropy, tento cíl se mu ale kvůli malému hernímu vytížení vzdaluje. Foto: Profimedia.cz

Roberto Firmino (Liverpool) Z brazilského záložníka Roberta Firmina se stal v průběhu minulých sezon tahoun Liverpoolu a navázal tak na čtyři ročníky, které před odchodem na ostrovy strávil v německém Hoffenheimu, kde byl absolutní hvězdou. Pro mužstvo bylo donedávna prakticky nepostradatelný. Hráč, který už má na kontě 47 startů v reprezentaci Kanárků, se stal v létě roku 2015 kořistí Liverpoolu, který ho koupil za 29 milionů liber. Aktuální smlouva na Anfield Road mu zajišťuje plat ve výši 180 tisíc liber týdně a vyprší v roce 2023. Legendy, vůdci a pracanti. Toto je 16 nejlepších hráčů, kteří oblékali dres Liverpoolu v 21. století Jeho kritici poukazují na to, že zahazuje obrovský počet šancí, jeho zastánci tvrdí, že jeho největší přínos je jinde – v aktivní hře, napadání a vytváření prostoru pro spoluhráče, především Mohameda Salaha. Obě strany mají pravdu. Firmino v aktuálním ročníku skóroval jen jednou ve dvanácti zápasech. Liverpool je však v tabulce Premier League jen o bod za vedoucím Leicesterem. Mužstvo září i v Lize mistrů, kde v úvodních třech zápasech neinkasovalo, ale trenér Jürgen Klopp si je vědom toho, že celek může hrát ještě lépe. Proto v létě přivedl na Anfield Road Portugalce Dioga Jotu, který se rozzářil tím nejjasnějším světlem. V jedenácti zápasech za Reds nasázel sedm branek, včetně hattricku proti Bergamu v Lize mistrů. Klopp má teď o čem přemýšlet. Když byla klubová legenda Jamie Gallagher v rozhovoru pro portál TalkSport vyzvána, aby zvolila ideální útok Liverpoolu, bez váhání odvětil: „Mané, Jota, Salah. Firminho teď není v dobré formě a v nejlepší formě nebyl ani v minulé sezoně, když mužstvo vyhrálo Premier League,“ prohlásil Gallagher. Foto: Profimedia.cz

Riyad Mahrez (Manchester City) Alžírský reprezentant Riyad Mahrez byl několik let jedním z nejžádanějších hráčů na přestupovém trhu. Kolem bývalého záložníka Leicesteru kroužili jako supi skauti věhlasných klubů, až ho předloni v létě ulovil Manchester City. Super jedenáctka! Takto by vypadal ideální tým minulé sezony anglické Premier League Nejčastěji pendluje na pravé straně útoku nebo záložní řady. V minulém ročníku dal ve 33 ligových zápasech 11 gólů a na dalších devět nahrál. A to hrál pouze jednadvacetkrát v základní sestavě. Rozhodně by si zasloužil více času na hřišti, ale v konkurenci, která v kádru je, to nemá snadné. V posledních osmi zápasech aktuálního ročníku však neskóroval a kouč Pep Guardiola zřejmě přemýšlí, jak ho znovu dostat do hry. V reprezentační přestávce ukázal, že góly dávat nezapomněl – v obou zápasech Alžírska se Zimbabwe dokázal skórovat. Foto: Profimedia.cz

Paul Pogba (Manchester United) V létě roku 2016 se stal Paul Pogba nejdražším hráčem fotbalové historie a mnozí od něho očekávali v novém působišti zázraky. To se ale nestalo a na hlavu francouzského reprezentanta se snáší stále častěji kritika. Miliardová jedenáctka. Takhle by vypadal nejdražší tým ve fotbalových dějinách Během 115 ligových zápasů dokázal nastřílet v dresu Manchesteru United 25 branek a připravil pro své spoluhráče řadu gólových šancí. Přesto jeho účinkování na Old Trafford budí vzhledem k astronomické přestupové ceně velké rozpaky a už nějaký čas se spekuluje, že se ho Rudí ďáblové chtějí zbavit. Pokud z Manchesteru odejde, určitě už to nebude za podobnou částku, za jakou do klubu přišel. Podle portálu TransferMarkt činí jeho aktuální hodnota 72 milionů liber. Foto: Profimedia.cz